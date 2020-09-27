طريقة عمل عجينة القطايف السورية

القطايف أحد رموز شهر رمضان الكريم ولكن بعض السيدات تسألن عن طريقة عمل عجينة القطايف السورية من أجل تحضيرها وتناولها حتى خارج الموسم الرمضاني نظرًا لحب الجميع لها كنوع من الحلويات.

كيفية عمل عجينة القطايف

أجاب موقع المواطن عن سؤال أحد السيدات عن طريقة عمل عجينة القطايف السورية بطريقة منزلية تشبه المحال التجارية للحلويات وهي كالآتي:

المكونات

دقيق. سميد. ماء دافئ. حليب بودر. سكر. نشا ذرة. بيكنج بودر. خميرة. كربونات الصوديوم. ملح.

التحضير

يتم إحضار إناء الخلاط ويوضع به كوبين من الدقيق ونصف كوب من السميد وثلاث أكواب ماء دافئ وملعقة كبيرة من حليب بودر وملعقة كبيرة من السكر وملعقة كبير من نشأ الذرة ويخلطون جيدًا.

ثم يتم تقليب نصف ملعقة من البيكنج بودر وملعقة صغيرة من الخميرة وربع معلقة كربونات الصوديوم وذرة ملح ويستمر المزج الجيد لكل هؤلاء المكونات لفترة لا تقل عن خمسة عشر دقيقة.

ثم نحضر مقلاة أو صينية مصنوعة من مادة غير لاصقة تسمى تيفال ثم ترفع على نار هادئة أو شبة متوسطة ثم نبدأ في ملء ملعقة متوسطة بالعجين بعد التخمر.

ثم نبدأ في صب العجين في الصينية مع رفع اليد لأعلى وتكوني شكل دائرة صغيرة.

وعندما تأخذ أحد أوجه الدائرة اللون الأحمر من المنتصف يتم عكس العجينة على الوجه الأخر ليتغير لونه بشكل بسيط ثم ترفع من على النار.

ونبدأ في تحضير الحشو وهو ملعقة سكر وملعقة زبيب وملعقة مكسرات بأنواعها وملعقة جوز هند وملعقة سوداني.

ثم نبدأ في وضع ملعقة من كل هذه المكونات بعد خلطها في منتصف الدائرة.

ويتم طي أحد الطرفين على الطرف الآخر ليكون نصف دائرة مع ضرورة قفل أطراف العجين لضمان عدم سقوط أو خروج الحشو منها.

ثم نحضر مقلاة ونضع بها كمية وفيرة من زيت القلي وترفع على النار حتى تمام الغليان ثم توضع به قطع القطايف وتقلى حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل وتخرج وتصفى جيدًا.

قم نحضر القطر وهو عبارة عن كوب سكر مع كوب ماء وعصير نصف ليمونه وربع ملعقة فانيليا أو ماء ورد ثم ترفع على النار حتى تمام الغليان وتحول السائل إلى اللون الذهبي ويرتك حتى يفد حرارته ويبرد.

ثم نسقط به القطايف وهي ساخنة ثم تخرج وتصفى جيدًا ثم تقدم.

طريقة عمل قطايف بالجبنة

بعد التعرف على طريقة عمل عجينة القطايف السورية لابد من التعرف على طريقة عمل القطايف بالجبنة الغير مملحة والقرفة وهي كالآتي:

المكونات

قطايف. جبنة. قطر. قرفة. سكر.

التحضير

يتم تحضير القطر أولاً لأننا نحتاجه بارد وهو عبارة عن إحضار إناء ونضع به كوب سكر وكوب ماء ويرفع على نار عالية.

ثم يترك حتى يغلي ثم يضاف له نصف ملعقة عصير ليمون وملعقة ماء ورد أو استبداله بفانيليا ثم يرفع من على النار ويترك جانبًا.

نحضر جبنة ونقوم بقطيعها إلى شرائح ونضيف لها الماء حتى نزيل أثار الطعم المالح الذي يوجد بها وكل ساعتين يتم تبديل الماء بماء عذب نظيف وتكرر هذه العملية ثلاث مرات.

واخيرًا يتم الإنهاء من مرحلة نقع الجبنة وتصفيتها في مصفاة ذات ثقوب رفيعة.

يتم نثر القرفة على الجبنة ومزجها جيدًا حتى تضبح عجين.

ثم نحضر القطايف ويوضع هذا المزيج من الجبنة والقرفة ثم تغلق القطايف من طرفيها ثم يوضع عليها طبقة رقيقة من الزيت على الوجهين ثم تدخل الفرن بشرط تشغيل الشواية.

ثم تخرج من الفرن بعد أن يتم إخراجها من الفرن يتم وضعها في القطر البارد بشكل مباشر ثم تخرج وتصفى وتقدم.

طريقة عمل القطايف بالقشطة على الطريقة الجزائرية

بعد التعرف على طريقة عمل عجينة القطايف السورية لابد من التعرف على طريقة عمل القطايف على الطريقة الجزائرية وهي كالآتي:

المكونات

ماء دافئة. حليب ساخن. سكر. ملح. سميد. دقيق. خميرة. حليب. نشأ. قشطة. فستق وشمر ومكسرات.

التحضير

يتم إحضار إناء ونضع به كوبان من الماء الدافئ وكوبان مت الحليب الساخن وثلاث ملاعق سكر وذرة ملح وكوب سميد وكوبان دقيق وملعقة بيكنج بودر ثم يتم الخلط جيدًا ويغطى ويترك نصف ساعة حتى يتخمر.

ثم نحضر إناء ونضع به كوب ماء وكوب سكر ويبقى على النار حتى يتم الغليان ثم يترك يغلي لمدة شعرة دقائق ثم نزيلها من على النار.

نحضر قدر صغير ونضع به القشطة والسكر والحليب ونمزجهم جيدًا ثم ترفع على النار حتى تكون خليط متماسك كريمي يجب استمرار التقليب لضمان عدم التكتل ثم ترفع من على النار وتبقى جانبًا حتى تبرد.

نحضر مقلاة ضد اللصق ونضع بها مقدار بسيط من عجين القطايف على شكل دائرة صغيرة وتترك حتى يتغير لونها ثم ترفع من المقلاة.

ثم يوضع ملعقة من القشطة والمكسرات ثم تقفل القطايف وتغلق جيدًا ثم توضع في القطر ثم تصفى وتقدم.

طريقة عمل القطايف بالكراميل

بعد التعرف على طريقة عمل عجينة القطايف السورية لابد من التعرف على طريقة عمل القطايف بالكراميل والفول السوداني وهي كالآتي:

المكونات

قطايف جاهزة أو مصنوعة بالبيت. فول سوداني مفروم ناعم. كراميل. كرز.

التحضير

نحضر القطايف ونضعها في الفرن حتى تجف تمام ليسهل طحنها ثم يضاف لها الفول السوداني المطحون ويوضع عليها الكراميل مع التقليب لحين تكوين عجينة.

ثم نبدأ في تشكيل هذه العجينة بحسب الرغبة ثم يضاف لها الكراميل وكرز مصبر ثم تقدم.

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