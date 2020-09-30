طريقة عمل فطائر سهلة وسريعة

تعتبر المعجنات من الأكلات السريعة لذلك يبحث الكثير عن طريقة عمل فطائر سهلة وسريعة وذلك حتى يمكن تحضيرها بشكل جميل وسريع وتقدم في الفطار بجانب العصائر أو غيره.

الفطائر

تعتبر الفطائر من المعجنات أو الأكلات التي يحبها الكثير من الأشخاص وتختلف طرق عملها وذلك يكون حسب الأذواق من شخص إلى آخر، لذلك يبحث العديد من الأشخاص حول العالم عن طريقة عمل فطائر سهلة وسريعة وموقع المواطن سوف يستعرض الكثير من الطرق الخاصة بهذه الأكلة.

يمكن تقديم الفطائر كطبق رئيسي للطعام أو كمقبلات بجانب الأطعمة، حيث يوجد الكثير من أنواع الفطائر المختلفة والمتعددة.

تختلف طريقة تحضير الفطائر من مطبخ لآخر ومن بلد لآخر وكذلك تتأثر بذوق الشخص حيث أن لكل شخص ذوق مختلف خاص به.

تختلف كذلك الفطائر في أنواع الحشوة التي توضع بداخلها وذلك يكون حسب الرغبة ولكل شخص شيء يشتهيه.

هناك من يقوم بتحضير الفطائر مع وضع الحشو جبن أو سبانخ وهناك من يضع بعض اللحوم المختلفة.

الفطائر اكلة مميزة للغاية وخفيفة ويمكن تناولها في أي وقت ومكان كما أنه يمكن تناولها في العمل بشكل خفيف.

هناك من يقوم بوصع التفاح أو الموز أو بعض الفواكه الأخرى في الفطائر وذلك حتى تعطي طعم جميل ومميز للفطائر.

الفطائر يتم عملها في إيطاليا بشكل كبير حيث أنهم يقومون بعملها بطرق كثيرة مختلفة وجميلة وتتعدد طرق عمل هذه الفطائر من بلد لأخرى.

الحشو الذي يكون بداخل الفطائر يضيف إليها طعم مميز ولكن هناك بعض الأشخاص تريد عمل هذه الفطائر سادة ولا تضيف إليها أي حشو.

الفطائر لها بعض الآثار الجانبية على الصحة حيث أنها تعمل على زيادة الوزن بطريقة كبيرة وذلك لأنها من المعجنات.

أكثر ما يميز الفطائر هو أنها سريعة التحضير حيث أنها لا تستغرق الكثير من الوقت.

فطائر الدجاج

من أنواع الفطائر التي يمكن ان يقوم الأشخاص بعملها هي الفطائر ويكون الحشو داخلها دجاج وهي تعتبر طريقة عمل فطائر سهلة وسريعة وطريقة عملها هي.

المكونات

صدر من الدجاج مقطع حسب الرغبة. دهن رأس عصفور حسب الرغبة. عجينة فطائر جاهزة. كوب واحد من الخل. عدد ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي. عدد أثنين ملعقة كبيرة من البهارات. عدد أثنين ملعقة كبيرة من بهارات الدجاج. رشة من الفلفل الأسود. رشة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من الحبهان. نصف ملعقة صغيرة من القرفة. نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل. نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض. رأس واحد من البصل. عدد أثنين رأس من الفلفل. عدد أثنين حبة من الطماطم.

طريقة التحضير

في البداية يتم غسل الدجاج بطريقة جيدة بالماء.

يتم خلط الخل والملح والفلفل الأبيض والفلفل الأسود والحبهان والقرفة والزنجبيل والبهارات والزيت كلهم في وعاء واحد.

يتم وضع قطع الدجاج على هذه الخلطة.

يتم وضع الوعاء في الثلاجة ولذلك لمدة من الزمن تصل إلى ساعتين.

ترق العجينة بطريقة جيدة باستخدام سماكة نصف سنتيمتر، وتقطع إلى دوائر.

تصفى قطع الدجاج وتخرج من الصلصة، ثم يتم وضعها في وعاء آخر غير وعاء الصلصة.

يتم إضافة الدهن الفلفل والبصل والطماطم على الدجاج ويتم تقليب هذه الخاصة والمكونات مع بعضها بشكل جيد.

يوزع هذا المزيج أو الخلطة على دوائر العجين.

يتم وضع العجنين داخل الصينية الخاصة بهم ويرتب بشكل جيد ويوضع في الفرن بعد دهن الصينية بالزيت، تدخل في الفرن ويتم الانتظار حتى تستوي.

فطائر السبانخ

العديد من الأشخاص يسألون عن طريقة عمل فطائر سهلة وسريعة ومن هذه الطرق طريقة عملها بالسبانخ حيث أن السبانخ من أدوات الحشو الجميلة.

المكونات

حزمة واحدة كبيرة من السبانخ. رأس واحدة من البصل المقطع. عدد أربع ملاعق كبيرة من دبس الرمان. رشة من الملح. رشة من الفلفل. بهارات مشكلة حسب الرغبة. عدد ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. عدد ثلاث ملاعق كبيرة من الجوز. عدد ثلاث ملاعق كبيرة من حب الرمان. عجين فطائر جاهز.

طريقة التحضير

في البداية يتم تقطيع السبانخ ثم تغسل بطريقة جيدة وذلك لمنع أي ميكروبات أو جراثيم موجودة بها.

توضع السبانخ في ماء مغلي لمدة تصل إلى حوالي خمس دقائق، ثم تخرج من الماء المغلي وتوضع في مصفاة وترش بالماء البارد.

يتم ترك السبانخ حتى تتصفى من الماء بطريقة جيدة ويتم وضع هذه السبانخ في وعاء كبير وواسع مغسول جيدا، ثم يتم إضافة البصل على السبانخ الموجود في الوعاء.

كذلك يتم إضافة دبس الرمان والفلفل وإضافة البهارات كما يتم إضافة الجوز المفروم وحب الرمان ويتم تحريك هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى تتجانس.

يتم وضع الزيت على هذه المكونات ويقلب بشكل جيد.

لابد أن يتم تقطيع العجينة بشكل جيد إلى كرات صغيرة حتى تعطي شكل جميل.

يتم رشة طاولة بالدقيق وتمد هذه الكرات الصغيرة عليه حتى يتم فردها وترق العجينة بشكل هادئ، لابد ان تعطي العجينة شكل دائري مميز.

يتم توزيع الحشو على كل دائرة عجين ثم يتم عملها على شكل مثلث جميل الشكل.

يتم ترتيب هذه الفطائر بعد الانتهاء منها في صينية، وتوضع في الفرن حتى تستوي وتنضج وتعطي لون ذهبي جميل.

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