طريقة كيكة الدخن بالتمر

مما لا شك فيه أن التمر يحتوي على فيتامينات وعناصر غذائية لذلك تريد السيدات معرفة طريقة كيكة الدخن بالتمر من أجل تقديم حلوى مصنوعة من التمر ممتلئة بأهم الفيتامينات تمد أجسادهم بجميع المعادن التي يحتاجها الجسم.

طريقة إعداد كيكة الدخن

يقدم موقع المواط نطريقة كيكة الدخن بشكل سهل يمكن للسيدات تطبيقه للاستمتاع بطعمها اللذيذ:

المكونات

دقيق دخن. دقيق أبيض. سكر. حليب بودر. بيكنج بودر. فانيليا. ملح. زيت. ماء. تمر. هيل. سمسم. حبة البركة.

التحضير

يتم إحضار طبق عميق ونضع به كوبان من كلاً من دقيق الدخن ودقيق أبيض وكوب سكر ويتم التقليب جيدًا حتى يختلط جميع المكونات الجافة.

ثم يتم إضافة كوب من حليب البودر وملعقة كبيرة من البيكنج بودر وملعقة فانيليا وذرة ملح مع كوب زيت وكوب ماء ويتم عجن جميع المكونات حتى نحصل على عجين.

ثم نأتي بكمية مناسبة لمقدار العجين السابق من التمر المهروس ويضاف له الهيل ويتم مزجه جيدًا.

ثم نبدأ في إحضار صينية بأي شكل نريده ثم نضع في قاعها أوراق الزبدة التي تمنع العجين من الالتصاق في الصينية أثناء النضج نأتي بنصف عجين الدقيق والزيت ونضعه في قاع الصينية وتقوم بفرده جيدًا.

ثم نأخذ كمية التمر ونضعها على الطبقة السابقة ونفردها بشكل متساوي بحيث تغطي جميع العجين ثم نضع باقي كمية العجين على وجه التمر كطبقة ثالثة ثم ينثر السمسم وحبة البركة.

ويتم تقسيمها إلى مكعبات ثم نضعها في الفرن على درجة حرارة متوسطة وتترك حتى تمام النضج.

كيكة دخن صحية

يبحث الأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي صحي عن حلوى لإعدادها من أجلهم لذلك ننصحهم بتجربة طريقة كيكة الدخن من خلال الآتي:

المكونات

بيض. سكر. فانيليا. ملح. زيت. دقيق دخن. دقيق. برتقال. جوز هند. زبادي. بيكنج بودر.

التحضير

نحضر إناء ونضع به أربع بيضات والفانيليا والقليل من الملح وكوب من السكر واستخدام مضرب البيض الكهربائي يتم خفق جميع المكونات إلى أن نحصل على قوام كريمي ذات رغوة.

ثم نسكب كوب زيت مع عبوة زبادي مع كوب جوز هند وكوب دقيق دخن ويتم التقليب جيدًا.

ثم يتم وضع كوب من الدقيق الأبيض أثناء العجن ثم نضيف كوب آخر من الدقيق الأبيض مع البيكنج بودر.

ويتم المزج والخلط حتى نحصل على مزيج كريمي لين وشبه سائل.

ثم نحضر قالب الكيك ونضع به طبقة رقيقة من الزيت ثم نسكب به هذا المزيج الكريمي اللين ونضعه في الفرن على درجة حرارة مائة وثمانون درجة مئوية لمدة ثلاثين دقيقة.

طريقة عمل كيكية الدخن بالتوفي

المكونات

بيض. سكر. فانيليا. زيت. زبادي. دقيق أبيض. دقيق دخن. بيكنج بودر. معجون تمر.

التحضير

يتم وضع البيض والسكر والفانيليا والزيت واللبن والتمر ثم نمزج المكونات جيدًا حتى نحصل على عجين لين.

ثم يتم إضافة الدقيق الأبيض والدقيق الدخن والبيكنج بودر ونستكمل الخلط حتى نحصل على عجين لين.

نحضر صينية ونضع بها الخليط وندخلها فرن تم إشعاله من قبل حتىارتفعت درجة حرارته وتبقى الصينية في الفرن حتى تنضج وتأخذ اللون الأحمر.

ثم نخرجها وننثر عليها التوفيوالشوكولاتة والمكسرات على وجهها ثم تقدم.

طريقة تحضير كيكة الدخن بالتمر والقشطة

هذه هي طريقة كيكة الدخن بالتمر والممزوج معها القشدة والتي تعطي طعم لذيذ لا يقاوم:

المكونات

تمر. دقيق دخن. سكر. قشطة. بكنج بودر. دقيق أبيض. زيت. بيض. فانيليا سائلة. جبن مثلثات أو جبن كيري.

التحضير

لابد من نخل الدقيق بأنواعه من أجل إدخال الهواء بين ذراته حتى يزداد حجمه أثناء النضج ثم يقلب به البيكنج بودر والملح.

ثم نحضر إناء الخلاط الكهربائي ونضع بها ربع كوب زيت ونصف كروب سكر وذرة ملح وبيضة والفانيليا السائلة ثم يمزج جميع المكونات لنحصل على مزيج سائل.

ثم نحضر إناء كبير زجاجة ونضع به المكونات الجافة وفوقها المزيج السائل ويتم التقليب باليد جيدًا حتى نحصل على عجين لين متماسك يشبه عجين الكيك.

نحضر إناء الخلاط بشرط يكون نظيف ونضع به بمقدار ربع كيلو تمر وعلبة قشدة وثلاث أو أربع مثلثات من الجبن أو أربع مكعبات جبن كيري ثم نمزجهم جيدًا.

يتم جلب صينية مصنوعة من مادة غير قابلة للصق المأكولات بها مثل التيفال ونبدأ في وضع نصف العجين الذي يشبه الكيك ويتم وضعه بطريقة متساوية في جميع أنحاء الصينية من حيث السمك.

ثم نضع كمية الحشو المصنوعة من التمر والقشدة طبقة ثانية ويتم فردها بشكل متساوي ليملك جميع أنحاء الصينية ثم نضع الكمية الباقية من العجين السائل ونقوم بفردها وجعل شكلها متساوي.

ثم يتم وضع السمسم وحبة البركة بشكل عشوائي على وجهها ثم وضعها في الفرن حتى تمام النضج وتحول وجهها إلى اللون الأحمر ثم تخرج وتقطع وتقدم باردة.

كيكة الدخن بالتمر بدون بيض

يمكن تطبيق طريقة كيكة الدخن بالتمر بدون دمج البيض ضمن مكونات إعداد الحلوى وهي كالآتي:

المكونات

دقيق دخن. دقيق أبيض. حليب بودر. سكر. زيت. ماء. بكنج بودر. خميرة. فانيليا. تمر. شمر وحبة البركة وسمسم.

التحضير

نحضر إناء زجاجي ونضع به كوب حليب بودر وكوب زيت وكوب ونصف كوب ماء ونمزجهم باستخدام مضرب كهربائي.

ثم نضع بشكل تدريجي وأثناء الخلط كوبان من دقيق الدخن وربع كوب دقيق أبيض وكوب إلا ربع سكر وملعقة بيكنج بودر ونصف ملعقة خميرة وفانيليا ويتم تقليبهم باستخدام المضرب حتى نحصل على عجين لين.

ثم نحضر صينية ونضع بها ورق زبدة طبقة بسيطة من الزيت وينثر بها دقيق ليمنع التصاق الحلوى بالصينية أثناء النضج ثم يسكب بها نصف هذا الخليط.

ثم نأتي بالتمر الخالي من الفص ثم يتم رصها على وجه العجين ويتم الضغط عليها لتثبيتها ثم يسكب النصف الآخر من العجين ونضعه بشكل متساوي مع مراعاة عدم بروز التمر للسطح العلوي من وجه العجين.

ثم يتم نثر حبات السمسم والشمر وحبة البركة على الوجه ثم توضع في الفرن على درجة حرارة مائة وثمانون درجة مئوية لمدة ثلاثين دقيقة ويمكن أن تزيد إلى خمسة وأربعون دقيقة حتى تمام النضج.

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