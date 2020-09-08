طريقة معرفة من حضر الدروس في تيمز وتوثيقه بمنصة مدرستي

المواطن - الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح طريقة معرفة من حضر من الطلاب في دروس الـ تيمز Teams ومن ثم توثيقه بمنصة مدرستي.

طريقة تسجيل الطلاب في منصة مدرستي

ويمكن الحصول على قائمة الحضور من خلال الضغط على الخيارات ثم تحميل قائمة الحضور حيث يتم تنزيل القائمة كملف إكسيل على الجهاز وبفتحه يمكن معرفة أسماء الطلاب الذين حضروا هذه الحصة.

بعد ذلك يتم الانتقال إلى منصة مدرستي لإثبات حضور الطلاب من خلال الدخول إلى الجدول المدرسي واختيار الحصة المخصصة للمعلم ثم الانتقال إلى رصد الغياب.

طريقة ربط تطبيق تيمز مع منصة مدرستي

كما يمكن ربط تطبيق تيمز مع منصة مدرستي من حساب قائد المدرسة من خلال الخطوات التالية :

الضغط على أيقونة تطبيق تيمز التي تنقلنا إلى الصفحة الرئيسية للتطبيق حيث تظهر الفصول الدراسية.

الضغط على إنشاء فصل دراسي.

تسجيل بيانات الفصل الجديدة ويتم التسمية بالأرقام لا بالحروف.

بعد ذلك سيتم السماح بإضافة الطلاب والمعلمين.

تحديد المعلم الذي سيقوم بالتدريس لهذا الفصل.

إضافة أسماء الطلاب في هذا الفصل.

بعد ذلك يتم العودة إلى منصة مدرستي واختيار إدارة بيانات الطلاب ومن ثم إدراج بيانات الطلاب في الفصل المراد ربطهم به.

رابط مجتمع منصة مدرستي

https://t.me/yhazmi

https://t.me/yhazmi/13895

كيف تحمي حسابك على منصة مدرستي؟

حذرت وزارة التعليم من رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي لأشخاص يطلبون إرسال معلومات الدخول وكلمة المرور ورقم الجوال الخاص بولي الأمر المسجل في نظام نور، بغرض تفعيل حسابات الأبناء في منصة مدرستي بمقابل مادي.

وعليه تؤكد وزارة التعليم على أهمية الحذر وعدم التعامل مع هذه الرسائل وعدم مشاركة المعلومات السرية الخاصة بالتسجيل في منصة مدرستي مطلقا.

وأكدت وزارة التعليم أن الدعم الفني في وزارة التعليم أو قائد المدرسة لن يطلب كلمة المرور لأنها خاصة بك فقط.

ما هي منصة مدرستي ؟

هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.







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