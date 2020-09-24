المواطن - الرياض

أوضحت وزارة التجارة طريقة نقل ملكية السجل التجاري للمؤسسات الفردية إلكترونيًا.

وقالت التجارة في تغريدة لها ردًا على استفسار في هذا الشأن عبر تويتر، إنه يتم نقل ملكية السجل التجاري إلكترونيًا عبر الرابط التالي: هنا.

ولفتت إلى أنه يتطلب لنقل ملكية السجل التجاري شهادة الالتزام من قبل التأمينات الاجتماعية، وأن لا يكون الاسم التجاري للسجل “بالاسم الشخصي”.

وفي وقت سابق ردت وزارة التجارة على استفسار بشأن هل يقتصر السجل التجاري الإلكتروني على السعوديين فقط؟

وقالت الوزارة إنه يمكن للمستثمر الأجنبي الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط التجاري من وزارة الاستثمار.

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