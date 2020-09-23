طريقه عمل البيتزا السريعه

لم يختلف الكثير عن حب البيتزا لذلك يبحثون عن طريقه عمل البيتزا السريعه بجميع أنواعها سواء إيطالية أو بالخضار أو بالدجاج أو بالمشروم بالإضافة إلى أطعمة البيتزا بالفواكه وغيرها من الأطعمة الشهية اللذيذة.

ما هي البيتزا

وضح موقع المواطن أنها نوع من الأكلات التي تدرج ضمن قائمة الأكلات الشرقية والغربية الجميع يحب تناولها ولأن من السهل تحضيرها فإن الجميع ولكن من أكثر البلاد التي ابتكرت في تصنيع البيتزا هي إيطاليا.

تتكون البيتزا من عجين مكنون من الدقيق والزيت والماء الدافئ والملح بالإضافة إلى الصلصة والجبن أو الدجاج أو اللحم أو الخضار أو غيرها من الأطعمة المزودة بالتوابل الجميلة التي تضيف نكهة لذيذة للبيتزا.

كيفية إعداد البيتزا الإيطالية

الكثير يسأل عن طريقه عمل البيتزا السريعه من النوع الإيطالي فعليه بتجربة الآتي:

المكونات

دقيق. ملح. زيت زيتون. سكر. حليب دافئ. خميرة. جبن موتزاريلا نبات الفطر أو المشروم. فلفل ألوان حلو. زعتر. صلصة.

التحضير

نحضر إناء زجاجة يوضع به أربع أكواب من الدقيق الأبيض ثم نسكب كوب حليب بدرجة حرارة الغرفة أو أكثر حرارة بقليل مع نصف كوب زيت زيتون مع ذرة سكر وملح بحسب الرغبة مع التقليب الجيد للمكونات الجافة.

نحضر نصف كوب من الماء الدافئ ونضع به الخميرة ونقلبها مع السكر وتترك حتى تتفاعل وتكون تفاعل يشكل الفوران ثم تضاف إلى المكونات الجافة السابقة ويتم العجن جيدًا لمدة خمس دقائق.

ثم نبدأ في تشكيل العجينة إلى كرة وتقوم بتغليف الإناء بقطعة قماش وتبقى مغطاة لمدة تتراوح بين ستين دقيقة وتسعين دقيقة.

ثم نحضر صينية وبها طبقة بسيطة من الزيت ونضع بها كرة العجين ونبدأ في فرد العجين بشكل دائري يشبه الصينية في الحجم والشكل.

ثم نبدأ في وضع ملعقتين كبيرتين من الصلصة على وجه العجين مع فرد الصلصة على جميع أجزاء الدائرة ثم نضع الفطر المقطع والجبن الموتزاريلا والزيتون المخلي والزعتر.

وأخيرًا يتم ضبط الفرن على درجة حرارة من مائة وثمانين درجة مئوية وحتى مائتي درجة مئوية ثم ندخل البيتزا بالفرن وتترك حتى تمام ثلاثين دقيقة حتى تمام النضج.

كيفية تحضير بيتزا الدجاج

لمن يبحث عن طريقه عمل البيتزا السريعه بطعم الدجاج عليه بإتباع الآتي:

المكونات

دقيق أسمر. شوفان. حليب بودر. خميرة فورية. كوب ماء دافئ. ملح. بصل. ثوم. عصير طماطم. فلفل أخضر. كاتشب. دجاج خال يمن العظم ومقطع. جبن شيدر. بهارات. بذور الكتان.

التحضير

يتم إحضار صحن عميق يوضع به الدقيق والملح والشوفان والحليب البودر والخميرة ونصف كوب من الماء الدافئ ونظل نقلب حتى نحصل على عجين متماسك ثم نضع الزيت مع التقليب.

تغطى كرة العجين بقطعة من ورق النايلون أو القماش وتوضع في مكان ذات درجة حرارة عالية بشكل بسيط حتى تساعد العجين على ان يخمر بسرعة.

ثم نبدأ في إحضار مقلاة نضع به البصل المفروم الناعم والثوم المفروم مع دوام التقليب حتى يتغير لونهم إلى البني أو الأحمر ثم نسكب عصير الطماطم مع الفلفل الأخضر ومع الاستمرار في التقليب.

في نفس مقلاة تجهيز الصلصة يتم وضع قطع الدجاجالمخلي مع التقليب حتى يتغير لونه وينضج ويأخذ اللون الأحمر.

ثم نحضر صينية مسطحة ذات أحرف منخفضة ونضع بها لمسة من الزيت ونبدأ في فرد العجين بشكل الصينية الدائري.

ثم نسكب الصلصة على وجه العين ويغطى وجه الجين بشكل كامل بالصلصة ثم ننثر قطع الدجاج والجبن الموتزاريلا المفرومة.

ثم يتم تغليف الصينية مرة أخري وتترك لمدة ثلاثين دقيقة في نفس الوقت يتم تجهيز الفرن على درجة حرارة مائة وثمانون درجة مئوية ثم يزال غطاء الصينية وتدخل الفرن لمدة ثلاثين دقيقة.

طريقة عمل بيتزا الخضار

هذه هي طريقه عمل البيتزا السريعه بنكهة الخضار لمن يريد أن يستمتع بطعم الخضار المتبل بألذ البهارات.

المكونات

خميرة. ماء دافئ. دقيق. زيت زيتون. ملح. سكر. صلصة بيتزا. خضروات. زيت زيتون. زيتون أسو واخضر. فلفل ألوان حلو. طماطم. جبن موتزاريلا.

التحضير

نحضر كوب به ماء دافئ ونقلب به ملعقة من الخميرة السكر وتترك حتى تتفاعل.

ثم نحضر طبق عميق ونضع به الدقيق وكوب الخميرة الجاهزة وزيت الزيتون مع التقليب الجيد حتى نحصل على قوام متماسك سهل تشكيلة بدون ترك بقايا في اليد.

ثم يتم وضع قطعة قماش دافئة على وجه العجين ويوضع في مكان دافئ حتى يتخمر بشكل كامل.

بعد تمام التخمر يتم جلب صينية مناسبة لحجم البيتزا ثم يوضع سمك خفيف من الزيت في قاع الصينية ونبدأ في جعل العجينيأخذ مساحة الصينية ويشكلها بحيث يكون العجين سمكه متساوي في جميع أنحاء الصينية.

ثم نبدأ في وضع ملعقتين من الصلصة ونقوم بتغطية وجه العجين بالكامل بها ونبدأ في رص قطع الخضار المشكلة والفلفل الألوان والجبن الموزاريلا.

ثم يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة مائة وثمانون درجة مئوية ويوضع بها صينية البيتزا ثم تترك لمدة نصف ساعة حتى تمام النضج.

طريقه عمل البيتزا السريعه بالتونة

المكونات

دقيق. ماء دافئ. زيت. خميرة. سكر. ملح. زبادي. حليب بودر. بيكنج بودر. بصل. ثوم. فلفل أخضر مقطع. طماطم. تونة. بهارات. بابريكا. كمون وفلفل أسود وملح. بقدونس. جبن موزاريلا. جين شيدر. زيتون أسود.

التحضير

يتم سكب الدقيق والملح وزيت ومحلول الخميرة المحضر مسبقًا والسكر والملح والزبادي وحليب البودر والبيكنج بودر ويتم التقليب والعجن بشكل جيد حتى تبدأ المكونات في التماسك.

ثم تغلف العجينة وتترك لمدة ثلاثين دقيقة حتى تمام التخمير.

نحضر مقلاة نضع به القليل الزيت مع البصل المفروم والثوم المطحون والفلفل المقطع والطماطم المقطعة وملعقة من صلصة الطماطم الجاهزة المعلبة وجميع البهارات من ملح وفلفل أسود وبابريكا مع التقليب.

ثم يتم وضع التونة وملعقة صغيرة من الخلومقدار بسيط من الماء مع التقليب المستمر حتى تمام النضج وأخيرًا يتم وضع البقدونس المفروم الناعم.

ثم نحضر صينية ونضع بها العجين ونحاول فرده بحيث يصبح دائرة مسطحة ونضع الخليط السابق على الوجه ثم ننثر الجبن الموتزاريلا والشيدر والزيتون الألوان وحلقات الفلفل الأخضر.

ثم نجهز الفرن على درجة حرارة مائة وثمانون وندخل بها الصينية وتترك لمدة عشرين دقيقة ثم تخرج.

شارك الخبر