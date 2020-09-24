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طلال آل الشيخ: إدارة الهلال أخطأت فيما حدث للفريق
بعد استبعاد الأزرق من دوري أبطال آسيا

طلال آل الشيخ: إدارة الهلال أخطأت فيما حدث للفريق

2020/09/24
الساعة 9:24 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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طلال آل الشيخ: إدارة الهلال أخطأت فيما حدث للفريق طلال آل الشيخ مدير البطولة العربية
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية إخفاء
1 آل الشيخ ينتقد عمل إدارة الهلال
2 وضع اللاعب المرفوض قيده من الاتحاد الآسيوي

قال طلال آل الشيخ مستشار رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ومدير البطولة العربية للأندية إن إدارة الهلال أخطأت وتسببت في استبعاد الفريق من دوري أبطال آسيا 2020.

آل الشيخ ينتقد عمل إدارة الهلال

وكتب آل الشيخ مجموعة من التغريدات عبر حسابه في “تويتر” : “برأيي المتواضع فإن القيادة الرياضية أدت جهودًا كبيرة أبرزها، السماح بسكن فريقين فقط في الفندق، وهو الأمر الذي طُبق لأنديتنا السعودية فقط، والاكتفاء بإجراء مسحتين سلبية بدلًا من 14 يومًا، والسماح باستبدال حارسين في القائمة، وأخيرًا حضور 11 لاعبًا للملعب مع تسجيل 13 في كشف المباراة”.

مباراة الهلال اليوم ضد شباب الأهلي
لقاء سابق بين الزعيم وشباب الأهلي

وضع اللاعب المرفوض قيده من الاتحاد الآسيوي

وتابع آل الشيخ: ” للإيضاح، كم لاعب مصاب بـ كورونا عافاهم الله، وكم لاعب مقيد بالقائمة الآسيوية؟ عدم الجاهزية من ناحية اللياقة، لا يمنع تسجيل اللاعبين في كشف المباراة لتجنب ما حدث، وأتألم كثيرًا لما حدث لـ الهلال، المرشح القوي للمحافظة على اللقب، وخروجه بظروف استثنائية، مؤلم جدًا، لكن ذلك لا يمنعنا من ذكر أخطاء الإدارة، وأي لاعب مقيد يرفض تسجيله الاتحاد الآسيوي، في كشف المباراة سيشعر النادي بذلك رسميًا”.


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