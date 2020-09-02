طلب غريب من الهلال لاتحاد القدم بعد التتويج بـ الدوري

المواطن - محمد سمعه

سيوجه نادي الهلال طلبًا غريبًا لـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولرابطة دوري المحترفين، وذلك بعد تتويجه بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

وكان الزعيم تُوج باللقب، وذلك بعد فوزه على نادي الحزم برباعية مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت يوم السبت الماضي، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

سبب طلب الهلال بتأجيل الاحتفال بالدوري:

وسيطلب أزرق العاصمة من اتحاد القدم ورابطة الدوري تأجيل الاحتفال بالتتويج باللقب بعد مباراة الشباب، كون الفريق العاصمي يرغب في الاحتفال بالتتويج بالدوري مع عودة الجماهير للمدرجات خلال الفترة المقبلة وفقًا لـ صحيفة “مكة”.

ومن المنتظر مناقشة طلب الهلال من قبل رابطة دوري المحترفين، حيث قد يحتفل الأزرق بالتتويج بـ الدوري مع بداية موسم 2020/ 2021.

وفي وقت سابق، كشف الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم الفريق الكروي الأول بأزرق العاصمة، عما يحتاجه، وذلك من أجل تحقيق البطولات وأحلام الجماهير الزرقاء بالفترة القادمة.

ونشر اللاعب الفرنسي اليوم الأربعاء عبر حسابه في “تويتر” مقطع فيديو وهو يتدرب بعض التدريبات اللياقية استعدادًا للمباريات المقبلة للفريق الهلالي حيث قال عنه: “ما هو حلمنا القادم يا هلالي؟ لكي نُكمل حلمنا، الأسد لا يمكنه تحقيق هذا الأمر إلا بتناول القهوة”.

وكان المهاجم الفرنسي سجل ثنائية لـ الهلال في شباك الحزم يوم السبت الماضي، وذلك خلال لقاء الفريقين بالجولة الثامنة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وساهم غوميز خلال الفترة الأخيرة في تتويج الأزرق بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة، وبلقب الدوري السعودي للمرة السادسة عشرة في تاريخ الهلال.

مواجهة قوية ضد أبها بـ كأس الملك:

ويستعد الأزرق خلال الفترة المقبلة، لمواجهة فريق أبها في دور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تُقام المباراة يوم 27 أكتوبر المقبل.







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