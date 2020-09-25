طيران ناس يحلّق بأجنحة الفخر والاعتزاز

المواطن - الرياض

اختتم طيران ناس، الناقل الجوي السعودي ‎‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، مشاركته في العرض الجوي “همة الـ90” الذي جرى تنظيمه خلال أسبوع اليوم الوطني الـ90 للمملكة.

وشارك طيران ناس في هذه المناسبة الوطنية من خلال طائرة إيرباص A320neo، وهي واحدة من 8 طائرات استلمها طيران ناس ضمن اتفاقية مع شركة “إيرباص” لشراء 120 طائرة.

أكبر عرض جوي لليوم الوطني على الإطلاق:

وشكل العرض الجوي “همة الـ90” أكبر عرض جوي لليوم الوطني على الإطلاق، حيث جمع نحو 60 طائرة من مختلف القطاعات زيّنت سماء المملكة بتشكيلات رائعة ورسمت لوحات إبداعية كان من أبرزها عرض أكبر علم للمملكة.

وانطلق العرض الجوي من مدينة جدة يوم 21سبتمبر، مرورًا بالعاصمة الرياض يومي 22 و23 سبتمبر، وكانت مدينة الخبر آخر محطة له يومي 24 و25 سبتمبر.

وتم نقل فعاليات عرض “همة الـ90” مباشرة عبر التلفزيون السعودي.

وفي هذا السياق، أكد طيران ناس فخره واعتزازه بالمشاركة في العرض الجوي همة الـ90، حيث يعد أول عرض جوي من نوعه تشارك فيه الشركة، وسط أجواءٍ مليئة بالشموخ والاعتزاز بوطننا الغالي ورؤية طائراتنا تحلّق مع تشكيلٍ من مختلف القطاعات لترسم أجمل اللوحات الجوية في اليوم الوطني.

وقدم طيران ناس شكره وتقديره لجميع قطاعات الطيران المشاركة في هذا العرض الوطني، والثناء على الجهود التي بذلوها ودقة التخطيط والتنفيذ التي أظهروها لتقديم عرض بمستوى عال يليق بمملكتنا الحبيبة، فقد تطلب تنفيذ هذا العرض تدريبًا مكثفًا ودرجة عالية من التنسيق والالتزام ما بين القطاعات المشاركة، والتي جاءت جميعها بخبراتٍ وتنفيذٍ من الكفاءات الوطنية.

وتأتي مشاركة طيران ناس في العرض الجوي الأولى له بمناسبة اليوم الوطني السعودي، ويمثل نموذج طائرة A320neo من إيرباص أحدث طائرات أسطول طيران ناس، والذي يُعد من أحدث الطائرات في فئته على مستوى العالم.

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