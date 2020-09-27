طيران ناس يطلق رحلات يومية بين الرياض والقريات ابتداءً من 7 أكتوبر

المواطن - الرياض

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، عن إضافته محافظة القريات الواقعة في منطقة الجوف شمال المملكة، إلى شبكة وجهاته الداخلية عبر تسيير رحلات مباشرة ما بين الرياض والقريات يوميًا، بدءًا من 7 أكتوبر 2020م.

استراتيجية طيران ناس

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة التوسّعية، والتي ترتكز إلى ربط مناطق المملكة كافة بشبكة طيران متقدمة توفّر للمسافرين أفضل الخدمات وبأسعار تنافسية. كما تأتي استكمالًا لخطط ناس للدفع نحو تسريع استعادة الثقة للسفر، بما يتوافق مع خطة استئناف الرحلات الجوية التدريجية، مع التزام الشركة الكامل بالإجراءات الوقائية والصحية، وتطبيقه أعلى المعايير الوقائية لضمان سلامة وراحة المسافرين والعاملين كافة.

رابط حجز رحلات ناس

ويمكن للمسافرين حجز الرحلات ما بين الرياض والقريات من خلال جميع قنوات ‏حجز رحلات ناس، والتي تضمّ الموقع الإلكتروني www.flynas.com، وتطبيق طيران ناس للهواتف ‏الذكية، ومركز الاتصال على مدار الساعة 920001234، أو من خلال وكلاء السفر.

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