ظهور حبوب في الجسم كقرص الناموس

يحدث أن يظهر على الإنسان بقع حمراء على الجلد ويتساءل سبب ظهور حبوب في الجسم كقرص الناموس فيذهب إلى الطبيب ليعرف الأسباب وكيف يمكن علاجها طبياً وهل إهمالها يسبب خطر.

ماهي البقع الحمراء التي تظهر على سطح الجلد

البقع الحمراء يعرف باسم علمي لها الشيري وهي حساسية تجاهشيء معين قام الشخص بلمسه ولم يكن للجسم مناعة فتسببت في حدوث تهيج الجلد وسيذكر لنا موقع المواطن أسباب هذه البقع الحمراء وكيف يمكن علاجها ومضاعفتها.

معلومات عن ظهور حبوب في الجسم كقرص الناموس

السبب في ظهور حبوب في الجسم كقرص الناموس هو يكون أن الجسم قد تحسس من تأثير مادة معينة لم يجد لها الجسم تعرف فعمل على إثبات رد فعل له مما تسبب في حدوث البقع الحمراء.

هو يكون أن الجسم قد تحسس من تأثير مادة معينة لم يجد لها الجسم تعرف فعمل على إثبات رد فعل له مما تسبب في حدوث البقع الحمراء. أحياناً يتناول الإنسان بعض الأطعمة بكثرة فيتشبع الجسم من المادة ويبدأ الجسم في إظهار بقع حمراء واسعة على سطح الجلد.

يطلق الأطباء على هذه البقع الحمراء الواسعة اسم الشري أو الوذمة الوعائية يلاحظها المصاب تظهر في منطقة العين والفم وعند خلف الرقبة.

من الخطر جداً أن تحدث حاله التورم في البلعوم لأنه يتسبب بإغلاق المجرى الهوائي للتنفس فتسبب خطر حيث يشعر المصاب بضيق في النفس وعدم القدرة على خروج النفس بشكل طبيعي فيتسبب في اختناق المصاب.

الطفح الجلدي ليس له عمر محدد ممكن أن يصاب به الأطفال أو الكبار والبالغين وحتى الكبار في العمر.

السبب المؤدي لحدوث الطفح الجلدي أو الشيري أو الوذمة الوعائية ويطلق عليه أيضًا خلية النحل السبب المؤدي له هو يرجع إلى تغيير البيئة فتغيير البيئة تجعل الجلد يتحسس.

مثل أن يقوم الإنسان من نقل مسكنه إلى مكان به غبار فيقوم الجسم بالتحسس من هذا الغبار الذي لم يعتاد عليه.

كما أن الشيري أو البقع الحمراء تأتي نتيجة لدغ حشرات واللسعات.

كما أن الهيستامين الموجود بالجسم هو السبب الأول والمسئول عن ظهور حبوب في الجسم كقرص الناموس لأنه هو المسئول عن التحسس من المواد الأخرى مثل الأوعية الدموية.

ومن المواد الكيميائية التي قد تسبب في التحسس وظهور بقع حمراء كقرص ناموس البرديكينين والبروستاجلاندين D2 واليوكوترين c4.

كما أن هناك حالات أخرى لظهور هذه الحبوب لم يستدل الأطباء على سببها إلى الآن.

ما هو السبب في ظهور حبوب في الجسم كقرص الناموس

يحدث أن هناك اسباب تجعل من البقع الحمراء تظهر على سطح الجلد ومن هذه الأسباب:

إذا كان الشخص من الأشخاص التي تقوم بتربية الحيوانات الأليفة التي لها شعر ناعم وتحمل بي شعرها الفيروسات التي تسبب في تحسس الجلد مثل القطط والكلاب.

يؤدي مزاولة الشخص للتمارين الرياضية الشاقة التي تحتاج إلى مجهود في المناطق الحارة إلى ظهور العرق الشديد ويبدأ الجسم من التحسس من الحرارة والعرق وحتى الملابس التي يرتديها مزاول الرياضة فتسبب في ظهور البقع البيضاء.

كما أن يتسبب في ظهور حبوب في الجسم كقرص الناموس أيضًا عند محاولة الشخص للتبرع أو نقل الدم فالإبر التي يقوم الطبيب بوضعها في الأوردة تؤدي إلى تحسس الجلد لأنها تعمل على الضغط على الوردة أثناء النقل في تحسس الجلد.

أيضًا عند محاولة الشخص للتبرع أو نقل الدم فالإبر التي يقوم الطبيب بوضعها في الأوردة تؤدي إلى تحسس الجلد لأنها تعمل على الضغط على الوردة أثناء النقل في تحسس الجلد. كما أن رش المواد الطهرة كالكحول على الجلد للتطهير يكون سبب من أسباب ظهور الطفح الجلدي.

ثبت أن الحالة النفسية للشخص سواء كان تعب نفسي أو إجهاد للجسد من ظهور أعراض طفح جلدي بسبب أن الأوردة الدموية تنقبض وتتسع مما يؤثر على حركة الدم الذي يعمل على ظهور بقع سطحية حمراء على الجلد.

وأيضًا من أسباب ظهور حبوب في الجسم كقرص الناموس على الجلد هو تعرض الإنسان للدغ الحشرات على الجلد حيث أن من المعروف أن الحشرة تقف على أيشيء ملوث ممكن أن يتسبب هذا الشيء في تحسس جلد المصاب.

على الجلد هو تعرض الإنسان للدغ الحشرات على الجلد حيث أن من المعروف أن الحشرة تقف على أيشيء ملوث ممكن أن يتسبب هذا الشيء في تحسس جلد المصاب. وأيضًا من أسباب ظهور حبوب في الجسم كقرص الناموس هي إصابة الشخص بعدوى فيروسية تتسبب في أن الجسم يقوم بمحاربة هذه العدوى فيظهر نتيجة مقاومته طفح على الجلد كنتيجة لمهاجمة جهاز المناعة للفيروس.

هي إصابة الشخص بعدوى فيروسية تتسبب في أن الجسم يقوم بمحاربة هذه العدوى فيظهر نتيجة مقاومته طفح على الجلد كنتيجة لمهاجمة جهاز المناعة للفيروس. تظهر البقع الحمراء بشكل ملحوظ وبكثرة عن أي عمر في سن الطفولة.

مدة علاج هذا الطفح يستمر ستة أسابيع ليس من الطبيعي أن يستمر الطفح الجلدي لأكثر من سنوات.

ما هي مضاعفات ظهور حبوب في الجسم كقرص ناموس

إذا لم يتم الذهاب إلى الطبيب ومعالجة الأمر سيتطور الأمر إلى:

يصاب الشخص المريض بالبقع الحمراء إذا لم يعرف السبب في ظهورها بتورم في الوجه واللسان والحق لدرجة عدم القدرة على التنفس.

أثناء التنفس الشخص المصاب ببقع حمراء في منطقة الصدر والرقبة ستجد أن الصوت لا يخرج بوضوح فهو يكون ملازمة صفير أو أن يتحول صوت المصاب إلى الصوت الخشن.

إذا كان البقع الحمراء في منطقة الرقبة سيترتب على ذلك صعوبة في التنفس الأمر الذي يجعل القلب غير قادر على امتصاص الأكسجين مما يتسبب في حدوث ضربات قلب سريعة.

وأيضَا يتسبب البقع الحمراء على الرقبة بعد ضيق التنفس يفقد الشخص اتزانهووعيه بسبب انخفاض ضغط الدم وعد قدرته على تحمل هذه الأعراض.

كيف يمكن معالجة البقع الحمراء في المنزل

يمكنك معالجة البقع الحمراء بكل هدوء في الأحوال الأتية:

يجب على المريض معرفة المادة المسببة للحساسية والابتعاد عنها.

يمكنك اخذ حبوب الهيستامين إذا كانت البقع الحمراء خفيفة لا تستدعي الذهاب للطبيب.

على المصاب بالبقع الحمراء اخذ حمام ماء بارد الذي يعمل على تهدئة الجلد من التهيج.

وأيضًا يتجنب الشخص المصاب الحرارة مثل حرارة الشمس أو حرارة المطبخ والبعد عن الملابس الضيقة ومنع ممارسة الرياضة لأن حرارة الجسم ترتفع في الرياضية فيؤدي إلى تهيج الجلد.

محاولة المصاب الجلوس في مكان بارد مثل تحت التكييف أو المراوح.

إذا لم يستجب للطرق المنزلية استشر الطبيب للتدخل الدوائي.

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