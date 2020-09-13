التجارة توضح ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني

المواطن - الرياض

أوضحت وزارة التجارة، اليوم الأحد، ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني، التي يجب التقيد بها في أي مادة إعلانية، حتى لا يقع المعلن في دائرة مخالفة الأنظمة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه يجب أن يتضمن الإعلان بياناً يوضح أنه مادة إعلانية، كما يُمنع تضمين الإعلان أي ادعاء يخدع المتسوق الإلكتروني، ويجب أن يتضمن الإعلان اسم المنتج، واسم التاجر، ووسائل الاتصال.

وأبانت أنه يمنع الإعلان الإلكتروني لأي علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها أو علامة مقلدة، كما يجب أن تكون الإعلانات الإلكترونية وما تضمنته من مواصفات أو عروض ملزمة للتاجر وجزءا من العقد.

كما أوضحت وزارة التجارة، أنه يجب تمكين المتسوق الإلكتروني من طلب إيقاف إرسال الإعلانات إليه.







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