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#عاجل | الغذاء والدواء تتيح إصدار تراخيص مزاولة مهنة بشكل فوري

#عاجل | الغذاء والدواء تتيح إصدار تراخيص مزاولة مهنة بشكل فوري

2020/09/08
الساعة 12:39 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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#عاجل | الغذاء والدواء تتيح إصدار تراخيص مزاولة مهنة بشكل فوري
المواطن - الرياض

أكدت هيئة الغذاء والدواء أنها أتاحت إمكانية إصدار تراخيص “مزاولة مهنة” بشكل فوري عبر منصة صحة.

وقالت هيئة الغذاء، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر” : دعمًا للاستثمار وتسهيلاً للإجراءات أمام الممارسين؛ تتيح الغذاء والدواء للمنشآت الصيدلانية بالتعاون مع @SaudiMOH إمكانية إصدار تراخيص “مزاولة مهنة” بشكل فوري.

وأشارت هيئة الغذاء والدواء إلى أنه يمكن إصدار تراخيص مزاولة مهنة عبر منصة صحة.

 



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