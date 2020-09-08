عاجل | الغذاء والدواء تتيح إصدار تراخيص مزاولة مهنة بشكل فوري

المواطن - الرياض
أكدت هيئة الغذاء والدواء أنها أتاحت إمكانية إصدار تراخيص “مزاولة مهنة” بشكل فوري عبر منصة صحة.
وقالت هيئة الغذاء، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر” : دعمًا للاستثمار وتسهيلاً للإجراءات أمام الممارسين؛ تتيح الغذاء والدواء للمنشآت الصيدلانية بالتعاون مع @SaudiMOH إمكانية إصدار تراخيص “مزاولة مهنة” بشكل فوري.
وأشارت هيئة الغذاء والدواء إلى أنه يمكن إصدار تراخيص مزاولة مهنة عبر منصة صحة.
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