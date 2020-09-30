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الملك سلمان في برقية لـ أمير الكويت: تربطنا أواصر راسخة من العلاقات الثنائية المتميزة ومصير واحد
هنأه بتوليه الحكم وقدم له التعازي في وفاة الشيخ صباح الأحمد

الملك سلمان في برقية لـ أمير الكويت: تربطنا أواصر راسخة من العلاقات الثنائية المتميزة ومصير واحد

2020/09/30
الساعة 12:22 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الملك سلمان في برقية لـ أمير الكويت: تربطنا أواصر راسخة من العلاقات الثنائية المتميزة ومصير واحد
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ، كما هنأ سموه بتوليه مقاليد الحكم في بلاده.

وقال الملك سلمان: تلقينا بأسى بالغ نبأ وفاة المغفور له ـ بإذن الله ـ الأخ العزيز صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ الذي فقدنا بوفاته أخاً عزيزاً وصديقاً وفياً خدم بلاده وأمته بكل إخلاص، وساهم ـ رحمه الله ـ فيما يخدم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وندعو الله العلي القدير أن يتغمد أخينا بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم وشعب دولة الكويت الشقيق الصبر والسلوان.
وإننا إذ نعزيكم ونعزي أنفسنا في فقيدنا، لنقدم لسموكم ولشعب دولة الكويت الشقيق أحر التعازي وصادق المواساة، مؤكدين لسموكم ولشعب دولة الكويت الشقيق وقوفنا معكم في هذه الظروف، وأن المملكة والكويت وعلى مر التاريخ تربطهما أواصر راسخة من العلاقات الثنائية المتميزة ومصير مشترك واحد.

ونهنئكم بتوليكم مقاليد الحكم في دولة الكويت الشقيقة، سائلين المولى جل وعلا أن يوفق سموكم ويعينكم ويسدد خطاكم لخدمة الكويت وشعبها الشقيق، متمنين للكويت مزيداً من الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار.


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