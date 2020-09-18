النصر يتأهل لثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2020

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة النصر ضد سباهان أصفهان الإيراني- منذ قليل- بفوز العالمي بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

الشوط الأول من مباراة النصر وسباهان:

وتمكن المدافع عبدالله مادو من إحراز الهدف الأول للعالمي بالدقيقة الثانية والثلاثين، بعد تمريرة من النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وعاد حمدالله وأضاف الهدف الثاني للعالمي بالدقيقة الأربعين بطريقة جميلة في شباك حارس سباهان أصفهان.

وانتهى الشوط الأول بتقدم العالمي بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني لم تتغير النتيجة، حيث نجح العالمي في الحفاظ على تقدمه ليفوز بثنائية بيضاء.

وجاء تشكيل العالمي مكونًا من: “برادلي جونز في حراسة المرمى، العبيد ومادو ومايكون والغنام في خط الدفاع، الصليهم وخالد والخيبري في خط الوسط، عبدالرزاق حمدالله وبيتي مارتينيز وعبدالفتاح عسيري بخط الهجوم”.

أما القائمة الاحتياطية للعالمي فجاءت مكونة من: “عبدالإله العمري، نواف العقيدي، علي لاجامي، عبدالرحمن الدوسري، مختار علي، عبدالعزيز الدوسري، أيمن يحيى، عوض خميس، فراس البريكان، عبدالفتاح آدم”. العالمي نجح في الفوز للصعود إلى الصدارة: وقبل إقامة مباراة النصر ضد سباهان أصفهان، كان السد القطري فاز على العين الإماراتي برباعية دون رد، ليودع العين بطولة دوري أبطال آسيا بعد الخسارة من فريق السد. وأصبح رصيد العالمي بعد الفوز عشر نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، وبفارق نقطتين عن نادي السد صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد فريق سباهان عند ثلاث نقاط بالمركز الثالث.

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