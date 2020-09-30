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مؤتمر لـ الصحة العالمية اليوم لكشف نتائج لقاحات كورونا وآلية التوزيع
سيتم الكشف عن مستجدات الوضع الإقليمي للجائحة

مؤتمر لـ الصحة العالمية اليوم لكشف نتائج لقاحات كورونا وآلية التوزيع

2020/09/30
الساعة 9:26 صباحًا
- ‎فيأخبار كورونا, حصاد اليوم
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مؤتمر لـ الصحة العالمية اليوم لكشف نتائج لقاحات كورونا وآلية التوزيع لقاح كورونا
المواطن - متابعة

يعقد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا عن بُعد، حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يشمل المؤتمر الصحفي إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي للجائحة، وتطوير لقاح كوفيد-19 عالميًا، وتجارب اللقاح إقليميًا والتوزيع المنصف في إطار آلية كوفاكس.

ويتحدث في المؤتمر أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وأراش رشيديان، مدير قسم العلوم والمعلومات ونشرها، ونادية طلب، المستشارة الإقليمية للأمراض التي يمكن توقعها باللقاحات والتمنيع، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط منظمة الصحة العالمية، بحسب اليوم السابع المصرية.

وقبل أيام أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لقاح فيروس كورونا المرشح وصل إلى المرحلة النهائية من التجارب السريرية.

وأوضح الرئيس ترامب في مؤتمر صحفي أن اللقاح يعد الرابع المرشح في الولايات المتحدة وقد وصل إلى المرحلة النهائية من التجربة.

وأكد أن الشركة المصنعة للقاح توقعت في وقت سابق من هذا العام الوصول إلى المرحلة الأولى من التجارب بحلول سبتمبر، ولكن نظرًا لدعم الإدارة وصلوا إلى المرحلة الثالثة من التجارب بحلول سبتمبر قبل الموعد المحدد.

وأفاد الرئيس الأمريكي أن إدارته أعلنت عن منح 200 مليون دولار كتمويل لجميع الولايات للاستعداد لتوزيع اللقاح على السكان المعرضين لمخاطر عالية، وستسلم فور الموافقة عليه.


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