مستشفى الملك فيصل التخصصي: العلاقة التعاقدية مع الموظف المسيء انتهت في 2017

المواطن - الرياض

نفى مستشفى الملك فيصل التخصصي علاقته بما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى وعبارات مسيئة للوطن ورموزه منسوبة لموظف غير سعودي.

وقال المستشفى في بيان له: “إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى وعبارات مسيئة للوطن ورموزه منسوبة لموظف غير سعودي في مستشفى الملك فيصل التخصصي فقد تبين بعد التحقق من السجل الوظيفي أن الموظف المذكور انتهت علاقته التعاقدية مع المستشفى في يونيو 2017 م وأن العبارات المسيئة المستهجنة جاءت في فترة لاحقة”.

وأضاف البيان “تؤكد المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث أنها لن تتهاون مع أي موظف يسيء أو يتطاول على الوطن ورموزه وستتخذ الإجراءات النظامية تجاه كل من يصدر منه مثل هذه الإساءات والتجاوزات”.







شارك الخبر