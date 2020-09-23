‎الرئيسية
اخبار رئيسية
بموافقة الملك سلمان .. منح الأنصاري وسام الملك خالد من الدرجة الأولى
لجهوده في التنقيب عن الآثار 

بموافقة الملك سلمان .. منح الأنصاري وسام الملك خالد من الدرجة الأولى

2020/09/23
الساعة 11:34 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
1٬256
0
طباعة
بموافقة الملك سلمان .. منح الأنصاري وسام الملك خالد من الدرجة الأولى
المواطن - واس

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح الدكتور عبدالرحمن بن محمد الطيب الأنصاري وسام الملك خالد من الدرجة الأولى, وذلك تقديراً لجهوده المتميزة في أعمال التنقيب عن الآثار والتراث في المملكة.

 


شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :