وزير الصحة يوقف طبيب جلدية يمارس جراحة التجميل دون ترخيص

المواطن - الرياض

قرر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وقف طبيب جلدية عن العمل بسبب ممارسة جراحة التجميل دون ترخيص.

وقالت وزارة الصحة عبر توتير : وزير الصحة يوقف طبيب جلدية عن مزاولة المهنة لتجاوزه اختصاصه وممارسة الجراحة التجميلية بدون ترخيص.

وأهابت الصحة بالممارسين الصحيين الالتزام بنص الفقرة (ب) من المادة التاسعة من نظام مزاولة المهن وعدم تجاوز الاختصاص الطبي، حيث تصل العقوبات إلى غرامة مالية وسحب الترخيص والسجن.







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