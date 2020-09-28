عامل توصيل بيتزا يحصل على إكرامية 12 ألف دولار

المواطن - متابعة

حصل عامل توصيل بيتزا يبلغ من العمر 89 عامًا على إكرامية كبيرة من محبيه، تم جمعها من خلال موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك”، بعد تداول مقاطع مصورة لإيصاله البيتزا لأحد الزبائن الذي قام بتسجيل العديد من الحجوزات التي كان يجلبها العامل.

ويعمل “ديرلين نيوي” 30 ساعة أسبوعيًّا على إيصال البيتزا للمنازل والأشخاص الذين يقومون بطلبها من المطعم الذي يعمل به، ليتفاجأ بزيارة من إحدى العائلات، التي طرقت باب بيته في ولاية يوتا الأمريكية، والتي قدمت له مفاجأة تمثلت بإكرامية كبيرة وصلت لـ12 ألف دولار أمريكي، تم جمعها عن طريق تبرعات على موقع “تيك توك”.

وعلق كارلوس فالديز أحد أفراد الأسرة قائلًا: “الأمر جنوني، الجميع يحبونه”.

وفي الوقت الذي يتابع فيه أكثر من 53 ألف شخص فيديوهات عامل البيتزا، قررت العائلة العمل على مساعدته لكي لا يضطر للعمل كثيرًا، ليقرروا الطلب من متابعيهم التبرع للعامل، وبدأ المال يتدفق.

وتمكنت العائلة من جمع 12 ألف دولار، وقدمت له شيكًا موقعًا من “عائلة تيك توك”.

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