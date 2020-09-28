عامل يقتل مدلكة بسبب 100 درهم!

المواطن - متابعة

قبضت شرطة دبي على عامل بناء آسيوي في الأربعينات من عمره، تعمد قتل مدلكة آسيوية بأحد أحياء الإمارة، بعد رفضها إعادة مبلغ 100 درهم له.

وقالت شرطة دبي: إن بلاغًا ورد عن وفاة امرأة في بناية بمنطقة المدينة، فانتقل عدد من رجال الشرطة إلى مكان الحادث، واشتبهوا في وجود شبهة جنائية وراء وفاتها إذ شوهد سلك كهربائي حول عنقها.

وأشارت الشرطة إلى أنه بعد فحص الطبيب الشرعي تبين أن الفتاة الآسيوية تعرضت للقتل، وبناء على ذلك تم تشكيل فريق عمل من البحث الجنائي، استطاع تحديد هوية المجني عليها، كما استطاع التوصل إلى هوية المشتبه فيه، بحسب البيان الإماراتية.

وأضافت أنه “تم إعداد خطة لضبط المتهم، وألقي القبض عليه خلال ساعات من الجريمة، واعترف طواعية بأنه قتلها”.

وأفادت التحقيقات لاحقًا بأن الجاني طلب من الفتاة الاستلقاء لتدليكها وما أن فعلت ذلك حتى جثم عليها ولف “الشماغ” على رقبتها وشده من طرفيه بقوة حتى خارت قواها، ثم تناول سلكًا كهربائيًّا ولفه على رقبتها وخنقها حتى ماتت.

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