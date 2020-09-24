عبارات عن التخرج تويتر

كل طلاب علم يحلمون بيوم التخرج الاحتفال بانتهاء فترة الدراسة ويحضرون عبارات عن التخرج تويتر لكي يحتفلوا في ذلك اليوم ويقضون وقتًا سعيدًا.

التخرج

التخرج هو وقت انتهاء فترة الدراسة والقدرة على تخطي الاختبارات الصعبة وكل ما مر به الطالب من أيام وأشهر فيها للدراسة فالدراسة مهمة للعلم والمعرفة وأهم ما فيها هو تحديد المستقبل والبدء في سوق العمل.

والاستفادة من الدراسة بالرغم من أنها متعبة وشاقة إلا أن لذة النجاح في النهاية تعطي السعادة والانتصار.

عبارات عن التخرج تويتر

الناجح يرفع ايده.

وحياة قلبي وأفراحه وهناه في مساه وصباحه دا مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه.

زرعنا خير وحصدنا خير تخرجنا والله ساعدنا ووفقنا.

لابد من سهر الليالي وتحمل الصعاب واليأس والنهوض عند الفشل وكلها محطات للمرور وليس للوقوف عندها.

ناس تفرح بعيد الفطر وناس تفرح بعيد الأضحى وأنا أفرح يوم نجاحك.

كل شخص بداخله قوة وإرادة وصاحب الإرادة يحدد ما يريد ويجتهد من أجل تحقيقه.

التخرج كالنور تراه عندما تتخلص من العتمة.

إصرارك سر نجاحك.

من أحلي مفاجأتي هي تخرجك هذا العام.

تخرجك أعطاني السعادة جعلتني أفتخر بك.

تخرجك جعلني أشعر بالسعادة والمس السماء واعلم مدي جمالها كجمال تخرجك.

من جد وجد ومن زرع حصد.

بتخرجك أنرت حياتي وجعلتني أشعر بروعة الحياة من حولي.

لا شيء يساوي فرحة التخرج.

التخرج هو نهاية البداية لرحلة الحياة العملية.

ادرس واجتهد لكي تفرح وتسعد بلحظات التخرج.

من جد وجد وخير السبل سبيل العلم.

أعظم فرحة في التخرج هي فرحة والديك الذين كانوا يساندون في كل خطوة فاجتهد التخرج وترسم البسمة على وجوههم.

أتقن في اجتهادك لكي يحسن الله إليك ويوفقك التخرج وفقك الله لما تريد وتتمني.

استمر في طلب العلم واجتهد لتصل إلى يوم تخرجك الذي تريده.

يوم تخرجك ليس نهاية الدراسة ولكن عليك الاستمرار بالدراسة والعلم ففي كل معلومة تخرج.

توفيق الله وسعيك للعلم قادك إلى يوم تخرجك.

طريق النجاح ليس سهلا ولكنه ملئ بالعقبات والصعوبات التي تمر بها لتصل ليوم التخرج ونهايته فرحة وسعادة.

طلب العلم والنجاح والوصول ليوم التخرج يعني الفرح والسعادة.

كافح من أجل اللحظة التي ترتدي فيها ثوب التخرج وتسمع أصوات التصفيق من أجلك وترى الفرحة في عيون من يحبوك.

فرحتك يوم تخرجك ليس لها مثيل.

لن تكتفي عبارات التخرج من أجلك فأدعو بأن يساعدك ويوفقك الله في دراستك وتفرح يوم تخرجك.

احرص على أن تجعل والديك في فخورين بك يوم تخرجك فهم لهم كل الفضل في ما تصل إليه.

يوم تخرجك هو أول انتصاراتك.

هاشتاج عبارات عن التخرج تويتر

موقع المواطن يوضح أجمل عبارات النجاح.

أهنئكم بنجاحكم واتمنى لكم التوفيق دائما.

انتهت حياتكم الدراسية وبدأت حياتكم العلمية فأتمنى أن اجتهدوا وتحققوا ما تريدون.

مبارك النجاح لكم وأتمنى من الله الخير لكم في الدنيا والآخرة.

كلمات التهنئة لا تكفي ما فعلته من أجل وصولك يوم تخرجك ألف مبروك النجاح.

اليوم هو جني ثمار سنوات الدراسة وأبدأ في أول خطواتي لأبدأ بتحقيق أحلامي فأريد أن أشكر كل من كان سبب في نجاحي وتخرجي في هذا اليوم.

أشكر كل من حولي أهلي أصدقائي وجميع من ساعدني لأصل لهذا اليوم.

قد حان وقت افتراقي عن الجامعة ولكن سيبقى قلبي معلق بها والذكريات التي جمعت بيني وبين أصدقائي وأساتذتي فقد كانت لي ملجأ وقضيت فيها أجمل أوقاتي.

أرمي القبعة وأخذت الحرية وتخرجت من الجامعة وسأحمل المسئولية.

خواطر عن التخرج

ألف مبروك النجاح يا أغلى وأعز الأحباب فأنت دائما دربك الذكاء الخلاب.

ليسعد بك من حولك كضوء الصباح تضئ أحلى اللحظات يوم تخرجك.

غردت الطيور فرحا في بيوت الناجحين والمتخرجين وتقديرا للجهد والكفاح الذي بذله أبناءنا وأخواتنا يسرنا مشاركتكم بقرحتكم وتقديم التهنئة والبطاقات.

كلمات جميلة عن التخرج

مبروك التخرج لأغلى إنسان في قلبي.

انتهت أيام الامتحانات والسهر وخان وقت الاحتفال ومبارك التخرج.

أقدم لك أجمل التحيات والمباريات وأهنئك على تفوقك وتخرجك وفقك الله دائما.

بعزمك وإصرارك حصدت ما زرعت وتفوقت واليوم تخرجت.

امتزجت دموع الفرح بتخرجي وحزني لفراقي أحبتي مرت الأيام دون أن ندري وكأننا ألتقينا في الأمس ونودع بعضنا اليوم وتخرجنا اليوم ينسينا ألم الفراق.

أمنحك هدية تفوقك وتخرجك يا أعز شخص على قلبي.

يوم تخرجك يوم عيدي.

تستحق كل ما هو جميل وثمين فأنت تعبت وسهرت للوصول للقمة.

وصلت يوم تخرجك بذلك العطاء ومثابرتك وصبرك للوصول للحظة الحاسمة.

رسائل عن التخرج

أهنئك بالنجاح وعلى خدودك حبيتك وأرشك بالورد ألف مبروك النجاح والتخرج.

من كل قلبي وصديق عمري أهنئك بنجاحك وأتمنى لك التوفيق.

فرحة بنجاحك أعظم من فرحة قلبي بالزفاف.

بتخرجك وصلت للقمة ونحن وصلنا معك للسماء فأنت أضأت شمعة بيتنا.

التخرج من أحلى الأيام والأوقات التي نعيش فيها بسعادة ونصنع فيه الكثير من الذكريات والسعادة.

يبتسم لك القمر فرحا بنجاحك والسماء يتلألأ فيها النجوم خاصة لك.

أشاركك أحلي لحظات حياتك التي لا تتكرر أتمنى لك السعادة بكل لحظة وأدعو الله أن يوفقك في المرحلة العملية القادمة.

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