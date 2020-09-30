عبارات عن المعلم قصيرة

المعلم هو شخص عظيم للغاية ويبحث الكثير عن عبارات عن المعلم قصيرة وذلك للتعبير عن الحب والتقدير لهذا المعلم على دوره الكبير والعظيم في تربية الأجيال وتعليمهم المباجئ والعلم الصحيح.

المعلم

يعد المعلم هو سيف العلم والحق وهو الشخص الذي يقوم بتربية الأولاد وتعليمهم القراءة والكتابة والتعلم، ولذلك يبحث الكثير من الطلاب عن عبارات عن المعلم قصيرة وتكون قصيرة حتى تعبر عن مدى الحب وموقع المواطن سوف يقدم الكثير من هذه العبارات والكلمات الجميلة التي يمكن استخدامها للمعلمين.

المعلم هو رمز ودليل العلم والمعرفة وهو الشخص الذي يقوم بإخراج الطلاب من مستنقعات الجهل والغباء والتخلف إلى أفصل مراكز العلم والتقدم.

المعلم هو الشخص الذي بفني عمره كله في سبيل توصيل العلم للطالب فهو طريق الحق والهدى والتقى.

بسبب وجود المعلم في الحياة يؤدي ذلك إلى حدوث تطور في الأوطان وازدهار وانتشار النور والعلم والمعرفة.

المعلم هو المصباح التي يستخدمه الطلاب ليسيروا به في ظلمات الحياة لمساعدتهم في إنارة الحياة.

كلمات عن شكر المعلم

هناك العديد من الكلمات التي يمكن من خلالها التعبير عن الحب والمشاعر للمعلم وذلك لأن البعض يبحثون عن عبارات عن المعلم قصيرة ومن هذه الكلمات ما يلي.

معلمي أنت الشجرة التي نستظل بظلها ونأكل من ثمرها فنزداد بها علما ونرفع بها مكانة، وأنت الزهر الذي ينبت في قلوبنا فيرويها علما بعض عطشا وينبت في عقولنا.

حار فكري وحارت العبارات وخجل القرطاس أن يخط تلك الكلمات لم أستطع أن أنثرها ولا أن أرتبها أو أنظمها احتراما لقدرك.

معلمي الغالي كيف لها أن تصطف وتنتظم خشية منك فأنت المعلم والمهذب وأنت الأب والمؤدب.

أنت المنارة التي تنير الطريق لنا لنعبر من خلالها بحر الظلمات وتنير العقول بوقود العلم والمعرفة.

عبارات عظيمة على المعلم

الكثير من الطلاب ما زالوا حتى بعد التخرج من الجامعة ما زالوا يتذكرون معلم ترك فيهم بصمة كبيرة وواضحة ويبحثون عن أجمل الكلمات للتعبير عن شكرهم لهذا المعلم ومن هذه الكلمات.

لولاك يا معلمي ما نبت ولت ثبت ولا كتبنا حرف واحد إلا أنفلت.

معلمي الفاضل أجرك عند الله عظيم فأنت حامي الحمى وحامل الرسالة الغزاء وقد أقسمت أن تعلم الناس وأن تبلغ الرسالة التعليمية حتى آخر قطرة دم فأبعدت عنا الجهل والجهلاء.

قد خصك الله بالخير الكبير فالحيوانات تدعو لكم وتوقركم حتى الحوت في البحر يدعو لكم بالخير لأنك صمام أمان الأمة.

فيك تعلمنا القرآن والسنة وفقهنا الدين وعرفنا الأحكام فلم تبخل بذلك على أحد من الأنام.

معلمي لا تسعفني كلماتي فأمدحك ولا يستيقظ عقلي من غيبته لأشكرك فمقامك محفظ بعلمك وقدرك، محفوظ في صدورنا بتواضعك بوركت أيها المعلم القدير.

لطالما خططت بأناملك الكلام الجميل لتغرسه في قلوبنا وعقولنا بالعلم النافع فطوبي لتلك الأنامل التي قلبت الصفحات وصححت الامتحانات وخططت بالقلم لتصل إليها تلك الكلمات.

كلمات جميلة عن المعلم

لا تنتهي الكلمات الجميلة والمعبرة عن حب الطالب لأستاذه أو لمعلمه وذلك لأن المعلم هو الأب الثاني وهو الشخص المسئول عن العلم والتربية معا ومن كلمات التعبير عن حب المعلم هي.

معلمي وأستاذي بك ترتقي الأمم وتتطور وبك تعلو الهمم والمراتب فأنت مفتاح للنجاح وطريق للوصول إلى الأحلام.

كم من طالب أصبح متفوق بسببك وأمسى طبيبا أو مهندسا أو معلما، فأنت نوات العلم وسلم الأحلام.

كم من دعاء أرتقى إلى السماء يحمل في طياته ذكرك فقد وجهتنا إلى الاتجاه الصحيح عندما تعددت الطرق ورفقت بنا وصبرت على مسائلنا، فأنت منبع العلم والمعرفة.

كلمات صادقة للمعلم

الكلام الذي يخرج من القلب في العادة يدخل للقلب مباشرة ومن أجمل الكلمات التي يمكن أن يتم التعبير من خلالها عن الحب للمعلم وتقدير لدوره العظيم هي ما يلي.

معلمي لقد أحييت بنا إرث آبائنا وأجدادنا.

معلمي إن كلمة شكرا في حقكم تقصير فهي لا ترتقي لقدركم ومكانتكم فإن عطائكم فياض لا حدود له فأنتم المجد والرفعة.

أنت القدوة الحسنة التي نقتدي بها وأنت العلم الذي يدل على العلم.

كم من عقل داعبته بعلمك وحاوطه بمعرفتك فأرتقى ليكون مجتهدا بصاحبه فقهر الجهل وانتصر وفتحت له الأبواب ليعبرها إلى آفاق الدنيا مرتقيا موكب العلم والمعرفة.

عبارات قصيرة لشكر المعلم

كلمات وعبارات شكر المعلم لا تنتهي فهي كثيرة للغاية ويمكن استخدام العديد منها للتعبير عن الحب والتقدير للمعلم ومن هذه الكلمات ما يلي.

كل عبارات الشكر والامتنان لا يمكن أن تعبر عن مدى تقديرنا واحترامنا لك يا معلمي.

معلمي رزقك الله الصحة والعافية بعدد ما عملتنا.

إن بناء العقول أصعب من بناء البيوت وقد كنت يا معلمي خير بناء لها، فقد قمت ببناء عقول كثيرة وشيدتها بمعالم الصدق والأمانة.

للنجاح اناي يقدرونه وللإبداع أناس يحصدونه لذا نحن نقدر جهودك المضيئة يا معلمي، فأنت أهل للشكر والتقدير والثناء.

أشكرك يا معلمي الفاضل فدورك العظيم في بناء المجتمع لا يمكن لأحد أن ينكره مهما كان.

كلمات مدح في المعلم

لا تنتهي كلمات المدح للشخص الذي نحبه والمعلم واحد من هذه الشخصيات التي يبحث الكثير من الطلاب عن أفضل وسيلة للتعبير من خلالها عن الحب.

من روائع القدر أن يضع الله في دربك من ينيرون لك الطريق فهؤلاء وحدهم من يستحقون الشكر والامتنان.

استاذي الغالي منك تعلمنا التضحية والتفاني والإخلاص ومعك آمنا أن المستحيل مجرد كلمة.

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