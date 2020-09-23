عبارات قصيرة عن الحب

لابد من استخدام عبارات قصيرة عن الحب من أجل أن نظهر مدى حبنا للشخص الذي أمامنا ونكمن الحب والعشق له فهذه الكلام تحل على سمع الحبيب وتتملك قلبه وتساعدنا في الدخول إلى قلبه.

ما هو الحب

أوضح موقع المواطن أن الحب هو شعور جميل يحس به الأفراد تجاه بعضهما البعض ويوجد منه الحب الحقيقي والحب المزيف ولكن ما أجمل الحب الحقيقي الذي يبنى على الشعور المتبادل بين الطرفين والذي يحل بالسعادة والفرح إلى قلوب المحبين.

كلام قصير عن الحب

من أجمل عبارات قصيرة عن الحبهي الآتي:

الحب ما هو إلا بذرة كلما سقيت بالاهتمام كلما أنبتت شجرة ممتلئة فروع السعادة وازهار الاشتياق.

الحب هو علاج عبوس الوجه فلم نجد شخص يحب بشكل جاد إلا ووجدنا على وجه السعادة.

إن القلب يمتلك بوصلة تعمل بكل دقة عندما نجد الحبيب.

أجمل المشاعر التي توجد في القلب هو الشعور بالحب.

الحب يمثل ثمرة تنمو في القلب وينمو معها كل شعور جميل يعطي للحياة طعم ولون وروح.

إن لم تجد الحب الحقيقي في حياتك فأنت لم تعيش حياتك.

أمثلة وأقاويل مأثورة عن الحب

الحب أعمى.

الحب وردة والمرأة شوكتها.

ما الحب إلا جنون.

الحب ربيع المرأة وخريف الرجل.

الحب يرى الورود بلا أشواك.

إذا أحبت المرأة فعلت كثيرًا وتكلمت قليلاً.

الحب دمعة وابتسامة.

رسائل في الحب

هذه رسائل كتبت من أجمل عبارات قصيرة عن الحب:

حبك جعلني اصمت خوفًا من أن أتلفظ بكلمات لا تليق بحبك ولا أستطيع أن أصف حبك بها.

الجميع يعلم أن الناس معادن فقد نجد البعض معدنه ذهب والبعض الثاني معدنه نحاس ولكن عندما أحببتك وتعرفت عليك علمت أنك أنت الوحيد الذي معدنك يكون ألماس.

عندما عرفتك أصبحت بالنسبة لي الماضي والحاضر والمستقبل فأنت الماضي الذي كنت اتمنى أن أعيشه في المستقبل ولكن الآن فأنا أنعم بجودك في حياتي بالفعل.

حبك جعلني أذوب وانصهر مثل الثلج في عيونك عندما أراها.

أقوال عن الحب

مقولة نجيب محفوظ

كتب نجيب محفوظ عبارات قصيرة عن الحبحيث قال

الحب لا يحدث حتمًا من أول مرة، ولكن النظرة الأولى تكفي لاكتشاف من تربطهم بنا صلة روحية عسى أن تصير الحب نفسه أليس يقولون أن الأرواح تتخاطب بغير إحساس البتة فنظرة واحدة تبلغ بالروح فوق ما تريد أما الحب الذي تلده الأيام وتنبهه المعاشرة فمرجعه على الغالب العادة أو المنفعة أو غيرهما من القيم التي لا تدرك إلا بالرؤية والإمهال.

قال جورج برنارد شو

الحب هو النجم الذي يتأمله الرجل وهو سائر على الأرض والزواج هو الحفرة التي يقع فيها.

يقول بيرتراند راسل

الذين لم يتذوقوا متعة الامتزاج الروحي الوجداني العميق والانسجام النفسي الذي ينطوي عليه الحب المتبادل فقد فاتهم أمتع شيء أعدته الحياة للإنسان.

ليس حبًا ذلك الذي كل هدفه الامتلاك ولكن الحب هو المشاركة في الميول والرغبات والإحساس بأن ذات من تحبه لا تقل أهمية عن ذاتك.

قال أوج ماندينو

الكنز الحقيقي هو الحب الذي تتلقاه ممن هم حولك فذلك الكنز غالبًا ما يدوم حتى بعد أن تفقد صحتك.

قالت أحلام مستغانمي

هل يعرف من لم يتوقع الرحيل باكرًا أن الكلمات لا تنتظر؟! إن كلمات الحب لا تغفر لاثنين؟ من يحتفظ بها مكابرة أو لؤم وذاك الذي عن ظلم لم يمنح الآخر فرصة أن يقولها.

قصائد عن الحب

قال أبو القاسم الشابي أجمل عبارات قصيرة عن الحب في قصيدته أيها الحب أنت سر بلائي حيث قال:

أيها الحـــب أنت سر بلائي

وهمومـــي وروعتي وعنائي

ونحولي وأدمعي وعذابي

وسقامي ولــــــوعتي وشقائي

أيها الحب أنــت سر وجودي

وحياتي وعــــــــــزتي وإبائي

وشعاعي ما بين ديجور دهري

وأليفي وقــــــــــرتي ورجائي

يا سلاف الفــــؤاد! يا سم نفسي

في حياتي يا شدتي! يا رخائي!

ألهيت يثور في روضة النفس فيـ

ـطغى أم أنــــــــت نور السماء؟

أيها الحب قـــد جزعت بك الحز

ن كؤوسًا ومـــا اقتنصت ابتغائي

فبحق الجمــــــــــال يا أيها الحـ

ـب حنانيك بـــــــي! وهون بلائي

ليت شعري! يا أيها الحب، قل لي

من ظلام خلــــقت، أم من ضياء؟

قصيدة أحبك أحبك لنزار قباني

حديثك سجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة فارسية

وعيناك عصفـــــــــــــــــــــــــــورتان دمشقيتان

تطيران بين الجــــــــــــــــــــــــــــدار وبين الجدار

وقلبي يسافر مثل الحـــــــــــــتمامة فوق مياه يديك

ويأخذ قيلولة تحـــــــــــــــــــــــــــــــت ظل السوار

وإني أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبك

لكن أخاف الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتورط فيك

أخاف الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوحد فيك

أخاف التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقمص فيك

فقد علمتني التجــــــــــــــارب أن أتجنب عشق النساء

ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوج البحار

أنا لا أناقش حـــــــــــــــــــــــــــــــــــبك. فهو نهاري

ولست أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقش شمس النهار

أنا لا أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقش حبك

فهو يقرر في أي يوم ســــــيأتي.. وفي أي يوم سيذهب

وهو يحدد وقت الحـــــــــــــــــــــــــــوار وشكل الحوار

دعيني أنادي علــــــــــــــــــــــــــــيك بكل حروف النداء

لعلي إذا ما تغرغرت بــــــــــــــــاسمك من شفتي تولدين

دعيني أؤســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس دولة عشق

تكونين أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت المليكة فيها

وأصبح فيها أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أعظم العاشقين

دعيني أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود انقلابًا

يوطد سلطة عينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيك بين الشعوب

دعيني.. أغير بالحــــــــــــــــــــــــــــــــــب وجه الحضارة

أنت الحضارة.. أنت التراث الذي يتشكل في باطن الأرض

منذ ألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف السنين

قصيدة سكرة الحب للشاعر عبد الله البردوني تقول

كم أغــــــــــــنيك آة كم

أسفح الـــروح في النغم

وأناجــــــــــــيك والدجا

بيننا تـــــــــــــائه أصم

والوجود الــــــــكبير في

سكرة الصمـــــت والظلم

وأنادي كـــــــــــــــأنني

معدم يســـــــــــأل العدم

وأفعمي مهـــجتي هوى

ملهبًا ثـــــــائر الضرم

واشعلينـــــــي صبابة

واملئي خاطري حمم

واجهدي فــــي تألمي

لذة الحــــب في الألم.

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