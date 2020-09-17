عبارة عن عيد ميلاد

يبحث الكثير من الناس عن عبارة عن عيد ميلاد، حيث أن ذكرى عيد الميلاد تعتبر هي الذكرى السنوية لميلاد الإنسان ويكبر فيها ويكتسب أيضًا الخبرات، وتزداد تجاربه في الحياة.

عبارة عن عيد ميلاد

من خلال ما سيقدمه موقع المواطن سنتعرف على أهم العبارات التي تخص عيد الميلاد للأحبة.

كل عيد ميلاد وأيامك جميلة وهنية، وأتمنى أن احتفل بك كل عام حبيبي وأنت في أحسن حال.

كل عام والدنيا بين يديك، والضحكة أبدًا ما تفارق شفتيك، وجعل الله أحبابك متجمعين دائمًا حواليك.

أردت أن أسابق كل المهنئين وأقول لك عيد ميلاد سعيد وكل عام وأنت بألف خير.

في ذكرى ميلادك أتمنى من الله أن يجعل كل أيامك بيضاء مثل بياض قلبك.

أقدم لك سلة حلوى سويسرية، ورشة من العطور الفرنسية، وعقد لولي هدية، مقدمة لك عزيزي بمناسبة يوم ميلادك هدية.

حاولت أن أسابق الساعات لأهنئك وأقول لك كل عام وأنت بخير وعيد ميلاد سعيد.

كل عام وأنت لقلبي أجمل وردة، وأجمل صديق، وأحلى غنوة.

عبارات وكلام عن عيد الميلاد

من أجمل وأحلى كلام عن عيد الميلاد الآتي:

أقدم أجمل وأعذب تهنئة لأعذب إحساس، فغلوتك في قلبي لا تقاس وكل عام وأنت أسعد الناس.

أتمنى من الله في يوم ميلادك الجميل يا عزيزي أن يدخل على قلبك الفرح والسرور ويدخل عليك السعادة وكل عام وأنت بخير.

يا من يشبه القمر، يا أرق من الزهر، عيد ميلاد سعيد يا أغلى البشر.

كل عام وأنت سعيد يا رفيق روحي ومنبع الهنا والأمان، أتمنى ما ترى في حياتك إلا كل خير.

مرت سنة كاملة بكل ما فيها وأقدمت سنة أجمل ما فيها هو وجودك بجانبي.

بحق كل ثانية قد مضت وكنت أنت بجانبي فيها أتمنى من الله أن يضاعف لك فيها السعادة والنجاح والرضا.

ودعت بك يا حبيبي عام مضى، واستقبلت معك عام جديد أتمنى من الله يجعله عامًا سعيد.

عيد ميلاد سعيد يا أغلى وأعز إنسان بحياتي.

في يوم ميلادك تنطفئ كل الشموع وتنطلق كل الأماني، ويهتف قلبي بالدعاء ولكن تظل أنت شمعة لا تنطفئ في كل أعوامي.

أنت شخص في حياتي يستحق دائمًا الأفضل في كل شيء وأتمنى لك يوم ميلاد سعيد ومميز.

قد عجزت كل الكلمات والتهاني عن وصف المشاعر الموجودة بداخلي، فكل عام والسعادة هي طريقك والفرح هو رفيقك يا أختي العزيزة.

في يوم ميلادك يا حبيبي أتمنى لك أن جميع الأشياء الجميلة بالعالم، فأنت من أجمل الأشخاص الذين عرفتهم بحياتي.

تمنيت أن أكون صديق عظيم مثلك ولكن ذلك من المستحيلات، فليس هناك من هو أفضل منك بالعالم، وعيد ميلاد سعيد يا صديقي.

ستبدأ سنة جديدة سريعة بحياتك، وأتمنى من الله أن تكون هذه السنة مليئة لك بالنجاح والتفوق وكل عام وأنت بخير.

في هذا اليوم الجميل والمميز قد اشتريت لك كعكعة رائعة وحان الآن موعد الاحتفال بذلك اليوم، يوم ميلاد سعيد لك.

ولأنك تعتبر أفضل شخص عرفته في عمري أقول لك يوم ميلاد سعيد يا صديقي.

أقدم لك كل حبي وهيامي، يا حلو أيامي، يا حقول الزهور من حولي وأمامي، كل عام وأنت بخير.

معايدة بعيد الميلاد

هناك أكثر من عبارة عن عيد ميلاد قصيرة للأحبة ومنها:

اليوم هو يوم ميلادك لنكمل سنة جديدة مع بعضنا البعض، وسنة سعيدة عليك، وأدعو الله أن يمد عمرك في طاعته وبر والديك، وكل عام وأنت بخير وعيد ميلاد سعيد.

تشاركنا الأعوام السابقة سوياً وأتمنى من الله أن نتشارك أيضًا الأعوام القادمة وعيد ميلاد سعيد يا أغلى الغاليين.

اليوم هو يوم ميلادك فقد عجزت يدي عن كتابة الكلام لأن هذا اليوم يعتبر من الأيام المميزة لي، فكل عام وأنت لي الدنيا وما فيها، وكل عام وأنت السند، وكل عام وأنت روحي ونبض قلبي، وكل عام وأنت النفس.

يوم ميلادك من أجمل الأيام بالنسبة لي فأدعو الله تعالى أن يمد في عمرك وفي طاعته وبصحة وسعادة.

تهنئة بعيد الميلاد

من أجمل الكلمات والعبارات التي قيلت بمناسبة عيد الميلاد:

أقول لك عيد ميلاد سعيد، وكل عام وأنت بخير يا حبيبي، وأتمنى من الله أن تظل في حياتي دومًا، وأن تكون أنت الشجرة التي استظل بها في حياتي.

في كل عيد ميلاد لك أنتظر هذا اليوم الجميل والمميز حتى أقول لك وأهنئك وأهنيء نفسي على نعمة وجودك في حياتي، وأشكر الله أن تظل دومًا في حياتي، وعيد ميلاد سعيد يا أغلى وأعز إنسان في حياتي.

كل عام وأنت بخير يا صديقي الغالي، أردت أن أقول لك أن يوم ميلادك هو يوم سعيد ومفضل لدي فأنت أغلى صديق لي وأتمنى من الله أن تكون سنة سعيدة عليك يا صديقي.

احترت ماذا أقول لك في ذلك اليوم السعيد والمميز لدي فأنتِ صديقتي الغالية الجميلة واليوم هو يوم ميلادك السعيد وكل عام وأنتِ بحياتي دائمًا يا أعز إنسانة في الوجود.

كل عام وأنتِ يا صديقتي تنيري حياتي، كل عام وأنتِ خير وأتمنى لكِ حياة سعيدة.

أردت أن أقول أن اليوم هو يوم ميلاد أعز إنسانة لدي في الحياة، كل عام وأنتِ بخير يا أغلى الغاليات.

أنتِ سندي في هذه الدنيا، فكل عام وأنتِ أعظم صديقة وحبيبة في حياتي أحبك.

اليوم هو يوم ميلاد أحلى وأجمل شخص عرفته في حياتي فلا يوجد كلام يصف حبي لك، وكل عام وأنت بقلبي وحياتي.

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