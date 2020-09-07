عبدالرحمن الحلافي في مرمى الانتقادات

المواطن - مروة نبيل

أثار عبدالرحمن الحلافي، المشرف العام على كرة القدم في نادي النصر، حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تفاوضه مع ثنائي الاتحاد فهد المولد وفواز القرني.

عبدالرحمن الحلافي يثير الجدل:

وأكد مقدم برنامج “الديوانية”، طارق الحماد، أن النصر قدم عروضًا شفهية لتحديد المبالغ المالية المطلوبة من أجل الحصول على خدمات فهد المولد وفواز القرني، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأعلن الإعلامي وليد الفراج أن إدارة نادي الاتحاد تقدمت بشكوى رسمية ضد عبدالرحمن الحلافي لتفاوضه مع اللاعبين مباشرة بشكل غير قانوني، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

انتقادات لـ الحلافي:

وتعرض عبدالرحمن الحلافي لانتقادات قوية من النقاد الرياضيين في برنامج “الديوانية” على القناة الرياضية السعودية، حيث أكدوا أنه لا يحق له التفاوض مع أي لاعب عقده سارٍ مع نادٍ آخر.

وقال محمد البكيري: “تصرف وأسلوب عبدالرحمن الحلافي وإدارة النصر في المفاوضة مع الاتحاد غير أخلاقي.. ولا يوجد فيها فروسية.. ليس من حقهم التفاوض مع لاعب عقده ساري.. مطاردة اللاعبين بعد كل مباراة أسلوب غير محترم”.

وتابع: “أناشد وزير الرياضة للنظر في أسلوب مفاوضة النصر وهذه الفوضى.. والاتحاد يتقدم بشكوى رسمية ضد الحلافي على تصرفه الغير احترافي.. وفهد المولد وفواز القرني يُشكران على كشفهما هذه المفاوضة قبل دخولهم غرفة الملابس”.

وعلق طلال آل الشيخ قائلًا: “مفاوضة عبدالرحمن الحلافي مع لاعبي الاتحاد غير احترافي.. ومخالف للأنظمة.. لا يمكن تشتيت اللاعب ولديه مباراة مهمة.. كيف سيكون رد النصراويين لو كانت العملية معكوسة؟”.

وأضاف طلال آل الشيخ خلال تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “من حق الاتحاد أن يحافظ على حقوقه ويرفع شكوى إلى اتحاد القدم”.







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