عبدالرزاق حمدالله يستهدف الهدف رقم 11 في آسيا

المواطن - مروة نبيل

يُقدم المغربي عبدالرزاق حمدالله مستوى مميزًا خلال منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020، وذلك قبل مباراة فريقه النصر ضد الأهلي اليوم.

عبدالرزاق حمدالله يواصل التألق

ويملك عبدالرزاق حمدالله رقمًا مميزًا في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث إنه نجح في تسجيل 10 أهداف خلال الـ9 مباريات الأخيرة التي خاضها، وذلك وفقًا لحساب شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وأضافت: “منذ عام 2013 (بدأ جمع الإحصائيات الكاملة للبطولة مع أوبتا)، فقط البرازيلي هالك سجل في 9 مباريات متتالية ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا عندما أحرز 9 أهداف مع شانغهاي الصيني في 2017”.

مباراة النصر ضد الأهلي

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الأهلي على استاد جاسم بن حمد، عند الساعة 4:40 مساءً اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا.

ويدخل الفريقان المباراة السعودية الآسيوية بهدف تحقيق الفوز ومواصلة المشوار، حيث يطمح كل منهما لخطف بطاقة التأهل والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم، في ظل المستوى الجيد الذي ظهروا عليه في البطولة.

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