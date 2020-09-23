عبدالعزيز الفيصل عن تنظيم وزارة الرياضة: سيسهم في تحقيق رؤية 2030

المواطن - مروة نبيل

أبدى وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، سعادته بصدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم وزارة الرياضة، وذلك في جلسته التي عُقدت مساء أمس الثلاثاء.

الفيصل يشكر القيادة:

رفع وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل خالص الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم وزارة الرياضة رسميًّا.

وقال: “نحظى في القطاع الرياضي ولله الحمد بدعم غير محدود واهتمام مستمر من قبل قيادتنا الرشيدة، الأمر الذي مكن الرياضة السعودية لاستضافة أهم وأكبر الأحداث العالمية، التي نجحت في تنظيمها بسواعد شباب وشابات هذا الوطن مما جعلها محط أنظار العالم أجمع”.

تنظيم وزارة الرياضة يُساعد على تحقيق رؤية 2030:

وأضاف: “موافقة مجلس الوزراء على تنظيم وزارة الرياضة سيسهم في المضي قدمًا نحو تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030 بما يحقق تطلعات قيادة وطننا ويعزز من مكانتنا الرياضية على المستوى القاري والدولي لنصل إلى المكانة التي تستحقها الرياضية السعودية”.

وأعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: “باسم كل الرياضيين عن خالص التهنئة والمتنان للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ90 الذي يمر بنا ومسيرة وطننا تزداد إنجازًا وعطاء وتميزًا في مختلف المجالات ومن بينهم القطاع الرياضي”.

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