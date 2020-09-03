عبدالعزيز بن فهد يجري عملية جراحية بتخصصي الرياض

المواطن - الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للأمير عبدالعزيز بن فهد وهو على أحد الأسرة داخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد إجراء عملية جراحية تكللت بالنجاح.

وتفاعل المئات من المغردين عبر وسم “عبد العزيز بن فهد” وتداولوا صورة له وهو في إحدى المستشفيات بعد إجرائه عملية جراحية.

وعلق البعض بقوله إن الأمير عبد العزيز بن فهد أجرى عملية جراحية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، لإزالة تجمع دموي -سبّبه حادث مروري سابق- تكللت بالنجاح.

وأظهرت الصورة الأمير عبد العزيز بن فهد، وهو على السرير في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، ويلوح بيده لكاميرا المصور والابتسامة تعلو محياه.

ودعا المغردون المولى عز وجل أن يمن على الأمير عبدالعزيز بن فهد بالشفاء العاجل، وأن يلبسه ثوب العافية.







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