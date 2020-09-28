عبدالفتاح عسيري حول مواجهة الأهلي: النصر جاهز لأي فريق

المواطن - محمد سمعه

تحدث اللاعب عبدالفتاح عسيري، نجم نادي النصر، برأيه حول مواجهة الأهلي في دور الثمانية بـ دوري أبطال آسيا 2020.

وقال عبدالفتاح عسيري في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: “العالمي جاهز لأي فريق سواء كان سعودي أو أجنبي، ومن المهم أننا تأهلنا لدور ربع النهائي، رغم أننا لم نكن في أفضل حالاتنا”.

موعد قرعة دور الثمانية:

وستُقام قرعة دور الثمانية لأندية غرب آسيا صباح اليوم الاثنين في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بتوقيت المملكة، حيث من المتوقع أن يشهد دور ربع النهائي مواجهة سعودية خالصة بين فريقي الأهلي والنصر.

تعليق وليد الفراج بعد تأهل الأهلي والنصر:

وكان الإعلامي الرياضي وليد الفراج علّق على تأهل النصر والأهلي إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال آسيا نسخة عام 2020.

وكتب الفراج عبر حسابه في “تويتر” : “من مصالحنا الرياضية العليا أن يستمر كأس دوري أبطال آسيا تحت البيرق الأخضر، وكمواطنين سعوديين بعيدًا عن تنوع الميول في مجتمعنا فإن العالمي مرشح قوي ومهم لتحقيق هذا المطلب ويليه النادي الأهلي لأسباب فنية مع احترامي للتعاون”.

وأضاف الفراج: “ألف مبروك للعالمي، سفيرنا المشرف”.

وصعد العالمي إلى دور الثمانية بـ البطولة الآسيوية، وذلك بعد الفوز على فريق التعاون بهدف دون رد، في مباراة دور الستة عشر بين الفريقين.

ونجح النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في إحراز الهدف الوحيد في المباراة للعالمي بطريقة جميلة بالدقيقة الخامسة والسبعين، بعد استلام عرضية متقنة من المدافع سلطان الغنام.

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