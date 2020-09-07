عبدالفتاح عسيري يبدأ مشواره مع النصر

المواطن - مروة نبيل

بدأ عبدالفتاح عسيري مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الاثنين، حيث شارك في المران الجماعي.

عبدالفتاح عسيري في النصر:

ونشر نادي النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للاعب الفريق الجديد، وعلق عليه قائلًا: “عبدالفتاح عسيري وابتدأ المشوار.. معاك يا نصر”.

وظهر عسيري وهو يدخل مقر نادي، ويُعلق صورته بجوار صور لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قبل أن يدخل غرفة تبديل الملابس ويرى قميصه مع الأصفر الذي يحمل رقم 45.

انتقال عسيري إلى النصر:

وتعاقد نادي النصر مع عسيري لمدة 3 مواسم، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع النادي الأهلي، ونجحت إدارة العالمي في شراء المدة المتبقية في عقده، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكانت مباراة الأهلي ضد الشباب ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، هي الأخيرة التي يخوضها عسيري بقميص الراقي قبل أن يبدأ مشواره مع النصر.







شارك الخبر