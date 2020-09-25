عدد وفيات كورونا قد يصل إلى مليونين قبل استخدام اللقاح

المواطن - متابعة

قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، الجمعة: إن عدد وفيات فيروس كورونا قد يصل إلى مليونين قبل استخدام لقاح ناجح على نطاق واسع، وإن العدد قد يصبح أكبر دون عمل منسق لكبح الوباء.

وصرح مدير برنامج الطوارئ بالمنظمة، مايك رايان، في إفادة، اليوم الجمعة: “إذا لم نفعل ذلك فإن الرقم الذي تتحدثون عنه (نحو مليوني حالة وفاة) لن يكون متصورًا فحسب، بل للأسف سيكون مرجحًا بقوة”.

وجاء تصريح رايان مع اقتراب عدد وفيات “كوفيد 19” بعد 9 أشهر من رصده في الصين، من مليون حالة بجميع أنحاء العالم.

لقاح كورونا في المرحلة النهائية:

ويوم أمس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لقاح فيروس كورونا المرشح وصل إلى المرحلة النهائية من التجارب السريرية.

وأوضح الرئيس ترامب في مؤتمر صحفي أن اللقاح يعد الرابع المرشح في الولايات المتحدة وقد وصل إلى المرحلة النهائية من التجربة.

وأكد أن الشركة المصنعة للقاح توقعت في وقت سابق من هذا العام الوصول إلى المرحلة الأولى من التجارب بحلول سبتمبر، ولكن نظرًا لدعم الإدارة وصلوا إلى المرحلة الثالثة من التجارب بحلول سبتمبر قبل الموعد المحدد.

وأفاد الرئيس الأمريكي أن إدارته أعلنت عن منح 200 مليون دولار كتمويل لجميع الولايات للاستعداد لتوزيع اللقاح على السكان المعرضين لمخاطر عالية، وستسلم فور الموافقة عليه.

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