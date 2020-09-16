عساف القرني يُغادر الاتحاد رسميًّا

المواطن - محمد سمعه

أعلن الحارس المخضرم عساف القرني، منذ قليل، عن رحيله عن نادي الاتحاد، بعد خمس سنوات قضاها في صفوف العميد.

وكتب القرني عبر حسابه في Snap Chat اليوم الأربعاء: “شكرًا جمهور الذهب وداعًا”.

سبب رحيل عساف القرني:

وعانى القرني، صاحب الـ36 عامًا، من عدم اللعب بصورة أساسية مع الفريق الكروي الأول؛ نظرًا لاعتماد المدرب فابيو كاريلي على الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي، بالإضافة لوجود الحارس فواز القرني كخيار ثانٍ.

وفي سياق آخر يهتم الاتحاد، بضم صفقة سابقة لم ينجح نادي الهلال في التعاقد معها مطلع الموسم الماضي 2019/ 2020.

ووفقًا للتقارير الصحافية فإن العميد مهتم بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي إدينيلسون أندرادي دوس سانتوس لاعب وسط فريق إنترناسيونال البرازيلي، وذلك من أجل تدعيم صفوف العميد بصفقات قوية بحثًا عن تحقيق نتائج إيجابية بالموسم الجديد 2020/ 2021.

الاتحاد يُراقب صفقة الهلال السابقة:

وحاول فريق الهلال، التعاقد مع اللاعب إدينيلسون أندرادي دوس سانتوس، لكن العرض تم رفضه من قبل إدارة النادي البرازيلي.

وكان إدينيلسون وافق بشكل مبدئي على الانضمام إلى العميد وذلك من أجل خوض تجربة احترافية جديدة في الدوري السعودي.

يذكر أن عساف القرني فاز مع نادي الاتحاد ببطولتين وهما كأس ولي العهد موسم 2016/ 2017، ولقب كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2018 على حساب الفيصلي.

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