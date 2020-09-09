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عسيري والمقهوي ينعشان قائمة الأهلي في آسيا 2020
بعد تعافيهما من الإصابة

عسيري والمقهوي ينعشان قائمة الأهلي في آسيا 2020

2020/09/09
الساعة 4:31 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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عسيري والمقهوي ينعشان قائمة الأهلي في آسيا 2020 مهند عسيري
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 عسيري والمقهوي يُشاركان في آسيا
1.1 الإصابة تبعد الثنائي عن الأهلي
1.2 الأهلي هذا الموسم

يسعى المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش للاعتماد على الثنائي مهند عسيري وحسين المقهوي في قائمة الأهلي بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

عسيري والمقهوي يُشاركان في آسيا

وطلب ميلويفيتش من إدارة النادي الأهلي تسجيل مهند عسيري وحسين المقهوي في قائمة الفريق الأول لكرة القدم ضمن منافسات البطولة الآسيوية، بعد تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وأضافت المصادر: “مدرب النادي الأهلي حصل على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي بوجود الثنائي والاعتماد عليهما في بطولة دوري أبطال آسيا، الأمر الذي استدعى تسجيلهما.

مهند عسيري في تدريبات الاهلي
مهند عسيري

الإصابة تبعد الثنائي عن الأهلي

وكان مهند عسيري قد خضع لعملية جراحية لتنظيف الركبة وإعادة بناء الغضروف، شهر يناير الماضي، وخضع لجلسات تأهيل خلال الفترة الماضية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

على الجانب الآخر، كان يُعاني حسين المقهوي من تمدد في الرباط الجانبي، ليغيب عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طوال الفترة الماضية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

حسين المقهوي لاعب الأهلي
المقهوي

الأهلي هذا الموسم

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 47 نقطة، وذلك قبل مباراته ضد الرائد في الجولة الأخيرة اليوم.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ترتيب مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2020 برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن فريق الوحدة الإماراتي صاحب المركز الثاني.



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