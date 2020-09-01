عسيري يكشف تفاصيل مفاوضاته مع النصر

المواطن - مروة نبيل

كشف عبدالفتاح عسيري تفاصيل مفاوضاته مع إدارة نادي النصر بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع الأهلي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الأمير منصور بن مشعل لم يفاوضه للاستمرار مع الراقي.

عسيري يودع الأهلي:

وكان عسيري قد أعلن أن مباراته مع الأهلي ضد الشباب في الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هي الأخيرة له بقميص الراقي، مؤكدًا أنه لم يتخاذل طوال مسيرته معه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتعاقد نادي النصر مع عسيري لمدة 3 مواسم، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع النادي الأهلي، ونجحت إدارة العالمي في شراء المدة المتبقية في عقده، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مفاوضات النصر:

وتحدث عبدالفتاح عن توقيعه للعالمي قائلًا: “المفاوضات مع النصر كانت سلسة وسهلة تحدثوا معي فور بداية الفترة الحرة، وطلبت منهم التواصل مع الوالد.. في البداية سألوني هل لدي رغبة في اللعب بنادي النصر قولت بالتأكيد أي لاعب يتمنى الانضمام إليه، استخرت وأعطيتهم طلباتي وثاني يوم وافقت”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “كورة”: “علاقتي بجماهير النادي الأهلي طيبة ومع جماهير الاتحاد وحطين كلهم لهم الفضل بعد الله وإن شاء الله العلاقة تستمر، وجماهير الراقي هتفت باسمي كثيرًا ووقفت معي وحاولت أن أعطي ما لدي واعتذر لهم والله يوفقني”.

وواصل نجم النصر الجديد تصريحاته قائلًا: “جلست 4 سنوات مع النادي الأهلي وشعرت أنني أريد تغيير وأذهب لنادي آخر أحقق فيه شيء لا أريد أن أعود للماضي وكان خياري نادي النصر وإن شاء الله أكون عند حسن ظنهم”.

واستكمل حديثه قائلًا: “إدارة النادي الأهلي فاوضتني لم أشعر بجدية 100%، أو يمكن كان لهم وجهة نظر في مطالبي وشعروا أنني لا أستحقها، وكان هناك نسبة 50% أن أستمر و50% أرحل”.

وعن تفاوض المشرف العام على كرة القدم السابق، الأمير منصور بن مشعل معه، علق عسيري قائلًا: “أحترمه كثيرًا وله وقفات معي لا أنساها ولكنه شخصيًّا لم يتحدث معي، كان هناك وسطاء يتحدثون باسمه، ولم يكن هناك جدية في المفاوضات”.

دور اللاعبين في حسم قراره:

وبشأن دور حسين عبدالغني في حسم قراره، علق عبدالفتاح قائلًا: “هو أخ كبير لي، وكانت أشاهده وأنا صغير، حاول معي وقال لي في النهاية هذه مصلحتك، وشعرت أن الأفضل الرحيل عن الأهلي”.

وأردف: “تحدثت مع وليد عبدالله ويحيى الشهري، وسألتهم كيف الوضع، صحيح المال مهم ولكن ليس كل شيء، وإدارة نادي النصر كانت واضحة وأحترمها حتى ما تأخرنا المفاوضات كانت نصف يوم، عندما وقعت أخبروني أن آخذ العقد معي إذا كنت أرغب في ذلك، وصليت استخارة وشعرت بالراحة”.

واختتم عبدالفتاح تصريحاته التلفزيونية بتوجيه رسالة إلى جماهير نادي النصر، وقال: “أقول لجماهير الشمس انتظروني في الملعب”.







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