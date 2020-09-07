عضو النصر السابق يطلب محاسبة القنوات بعد الاتهامات ضد الحلافي

المواطن - محمد سمعه

طالب سعد آل مغني العضو الشرفي السابق لـ نادي النصر، بمحاسبة بعض القنوات الفضائية التي استقبلت بعض الإعلاميين ممن تحدثوا عن وجود تفاوض مباشر بين عبدالرحمن الحلافي المشرف على الكرة بالعالمي وفهد المولد وفواز القرني لاعبي الاتحاد.

النصر يدافع عن الحلافي

وكان العالمي أصدر بيانًا اليوم الاثنين نفى فيه وجود أي مفاوضات مباشرة بين الحلافي ونجمي الاتحاد، كما تعهد النادي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الإعلاميين من أساءوا للنادي متحدثين عن وجود مفاوضات مباشرة دون وجود الدليل.

وكتب آل مغني عبر حسابه في “تويتر” : “هذا البيان اللي نحتاجه، يجب محاسبة أي قناة أكدت الخبر، وأغلب الإعلاميين في القنوات تكلموا والبعض ذكر بأن لديه إثباتات، هذا الأمر ما ينسكت عليه”.

رد عدنان جستنيه

وكان الإعلامي والناقد الرياضي عدنان جستنيه الناقد الحصري لـ قناة 24 الرياضية رد على بيان العالمي اليوم حيث قال: “الحقيقة ستظهر ولو بعد حين ومهما حدث استنادًا لمبدأ الشفافية والوضوح فإنني أحب أن أوكد للجمهور الاتحادي والشارع الرياضي من مصادري الخاصة الاتحادية أن إدارة النادي عازمة بقوة وحازمة في رفع شكوى رسمية للجهات المعنية ولن تتهاون في حقوق النادي وفقًا لأنظمة تطبق على الجميع وستحافظ على “هيبة” العميد”.

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