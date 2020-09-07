عقارات الدولة تمهل بعض الملاك 60 يومًا لتقديم صكوكهم

المواطن - واس

أهابت هيئة عقارات الدولة بأصحاب الممتلكات الخاصة الثابتة الواقعة ضمن النطاق المستهدف بجانبي الطريق الدائري الجديد، جنوب شرق جدة بعرض (500م) من كل جانب وفق الإحداثيات التالية (E:520007 , N:2353683 – E:536233 , N:2368263)، إضافةً إلى أصحاب الممتلكات ضمن النطاق المستهدف على جانبي الطريق السريع الجديد الذي يربط مدينتي مكة المكرمة وجدة بعرض (500م) من كل جانب وفق الاحداثيات التالية (E:522743 , N:2392728 – E:538512 , N:2395963)، إلى التقدم للإدارة الهندسية بالهيئة العامة لعقارات الدولة في مقرها الرئيس بالرياض أو بفرع الهيئة بجدة.

عقارات الدولة تطلب صكوك الملكية

وأوضحت الهيئة أنه على أصحاب الممتلكات الخاصة الثابتة موافاتها بصور من صكوك إثبات الملكية مكتملة الإجراءات الشرعية والنظامية لما لذلك من أهمية في تحديد الأراضي الفضاء غير المملوكة، وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ نشر الإعلان.

تحذير من التأخر أو الامتناع

وطالبت الهيئة العامة لعقارات الدولة تعاون الجميع في إنفاذ هذا الأمر تفادياً لما قد يترتب على التأخر أو الامتناع عن تقديم تلك الوثائق من تبعات، والتواصل معها للرد على أي استفسار عبر البريد الإلكتروني [email protected]، مبينة أن هذه الإجراءات تأتي في سياق إنفاذ الأمر السامي الكريم القاضي بأن تقوم الهيئة بتحديد الأراضي الفضاء غير المملوكة ضمن النطاق المستهدف واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراج صكوك عليها باسم الهيئة العامة لعقارات الدولة.







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