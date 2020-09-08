عقوبات أمريكية على وزيري الأشغال والمالية اللبنانيين السابقين

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على وزير المالية اللبناني السابق علي حسن خليل.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات شملت أيضًا ميشال إبراهيم نجار وزير الأشغال اللبناني السابق أيضًا.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تفرض فيها الخزانة الأمريكية عقوبات على شخصيات لبنانية مسئولة؛ إذ سبق أن أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية شخصيات سياسية وأمنية رئيسية في حزب الله؛ بسبب استغلالهم لمناصبهم لتسهيل أجندة الحزب الخبيثة وتقديم خدمات لإيران.







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