علاج الامساك عند الاطفال 4 سنوات

يتعرض الأطفال بشكل متكرر للإمساك لذلك تقوم المرأة بالبحث كثيرًا عن علاج الامساك عند الاطفال 4 سنوات من خلال طرق بسيطة في المنزل بدلًا من العلاجات الدوائية التي تضر المعدة كثيرًا.

الإمساك عند الأطفال

من أكثر الحاجات والمشاكل المتكررة لدى الأطفال في عمر من ثلاثة إلى 8 سنوات هو الإمساك والإسهال أي الاضطرابات الهضمية بشكل عام، حيث في هذه الفترة يكون الطفل أصبح واعي ويتناول أي طعام أمامه دون تفكير أي دون أن يكون تحت مراقبة الأم، وبالتالي يمكن تناول طعام مركون أو مسمم.

أو حين الذهاب إلى المدارس يم تناول مأكولات خارجية من الشارع والباعة المتجولون وبالتالي يصاب الطفل باضطرابات في المعدة، ولذلك فقد نجد العديد من العمليات البحثية المكررة عن علاج الامساك عند الاطفال 4 سنوات حيث تريد الأم أن تتعرف على علاج سهل من المنزل باستخدام أدوات ووسائل طبيعية.

وهذا لان العلاجات والأدوية في هذه المرحلة قد تكون خطر على معدة الطفل وتؤثر على تكوين الذاكرة والجهاز العصبي بأكمله والدماغ، لذلك فإن في هذه المرحلة تكون العلاجات الطبيعية المتوفرة في المنزل هي أسهل وأسلم الطرق الفعالة.

أسباب الإصابة بالإمساك لدى الأطفال

قبل معرفة الطرق المختلفة في علاج الامساك عند الاطفال 4 سنوات يجب أن نعرف أولًا على الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، وهذا لتفادي هذه الأسباب ومعرفة علاجها بكل سهولة، ومن هذه الأسباب نذكر:

الأطعمة الصناعية : حيث أن الاطعمة الصناعية والتي تباع في الخارج من أكثر الأسباب انتشارًا خاصة لدى الأطفال.

: حيث أن الاطعمة الصناعية والتي تباع في الخارج من أكثر الأسباب انتشارًا خاصة لدى الأطفال. القلق : أو الخوف والتوتر في خارج المنزل، أو عند اللجوء إلى دخول الحمامات العامة أو الخوف من فكرة الجلوس بعيدًا عن والدته في المدرسة فقد يشعر بالإمساك حينها.

: أو الخوف والتوتر في خارج المنزل، أو عند اللجوء إلى دخول الحمامات العامة أو الخوف من فكرة الجلوس بعيدًا عن والدته في المدرسة فقد يشعر بالإمساك حينها. قلة الألياف : هناك أمهات لا تحرص ولا تهتم بموضوع التنوع الغذائي أي تناول جميع العناصر وتوفيرها في وجه واحدة لذلك فلة الألياف تجعل المعدة صعب لحركة والهضم.

: هناك أمهات لا تحرص ولا تهتم بموضوع التنوع الغذائي أي تناول جميع العناصر وتوفيرها في وجه واحدة لذلك فلة الألياف تجعل المعدة صعب لحركة والهضم. الجفاف : في حالة إصابة الأطفال بالجفاف فإن هناك فرصة كبيرة للإصابة أيضًا للإمساك لعدم وجود سوائل في الجسم او الاكل تساعد على جعل الهضم سهل والبراز لين.

: في حالة إصابة الأطفال بالجفاف فإن هناك فرصة كبيرة للإصابة أيضًا للإمساك لعدم وجود سوائل في الجسم او الاكل تساعد على جعل الهضم سهل والبراز لين. البواسير : في بعض الأطفال قد تصاب بالبواسير مما يواجهون صعوبة كبيرة في التبرز مع الشعور بألم شديد.

: في بعض الأطفال قد تصاب بالبواسير مما يواجهون صعوبة كبيرة في التبرز مع الشعور بألم شديد. الحديد: في بعض الأحيان تلجأ الأم إلى إعطاء بعض الفيتامينات ومكملات الحديد لعلاج الانيميا وفقر الدم لطفلها ولكن هذا يؤدي إلى الإمساك لذلك لابد من تعويض هذا بأشياء تساعد على الهضم وتليين البراز.

أعراض الإمساك لدى الأطفال

هناك مجموعة من الأعراض تظهر على الطفل في حين الإصابة بالإمساك الشديد، ليس من الشرط أن ظهور إحداهما هو دليل على الإصابة بل أكثر من عامل مع ملاحظة الأم شكل البراز وحركات الطفل، ومن هذه الأعراض يذكر موقع المواطن:

قد يكون هناك حركة في الأمعاء بشكل نادر.

قد تكون حركة الأمعاء متوترة بشكل ملحوظ.

في بعض الأحيان ومع محاولة الطفل التبرز قد تلاحظ الأم وجود دم في البراز بسبب حدوث شرخ في فتحة الشرج.

قد يقوم الطفل برفض الأكل نتيجة عدم تفريغ الامعاء وبالتالي يشعر دائمًا أنه ممتلئ ولا يشعر بالجوع.

قد تلاحظين أن طفلك لديه الرغبة المستمرة في الذهاب إلى المرحاض دون التبرز.

بعد ذلك سوف تجدي انخفاض ملحوظ في الذهاب إلى الحمام حيث يرفض الذهاب بسبب الخوف من الألم.

الشعور بألم في البطن.

قد تجدي أن براز طفلك أصبح صلب جدًا وصغير في الحجم يشبه براز الحيوانات.

الشعور بالانتفاخ الدائم في المعدة.

بكاء طفلك أثناء محاولة التبرز.

علاج الامساك عند الاطفال 4 سنوات

هناك العديد من الطرق السهلة والسلسة التي يتم اتباعها في تلك الحالات، والتي تساعد بشكل كبير في العلاج المنزلي دون اللجوء إلى الطبيب إذا ما استدعى الأمر أي في البداية قومي بتجريب العلاجات المنزلية وفي حالة عدم وجود جدوى يتم الذهاب مباشرةً إلى الطيب، ومن هذه العلاجات المنزلية:

الملينات الطبيعية

قومي بإعطاء طفلك القليل من زيت اللوز، مع تدليك بطن الطفل باستخدام بعض الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند، مع تناول كوب من الينسون أو الكروية لتخفيف الألم والإمساك.

الألياف

من خلال تناول الأطعمة الغنية به مثل الفاكهة والخضراوات، منها المشمش البطاطا الحلوة، الكمثرى، الخوخ، الفاصوليا، البازلاء، والقرنبيط والسبانخ والبروكلي والجزر والتين البرشومي والفول الأخضر.

منتجات الألبان

يمكن تقديم الزبادي أو الحليب حيث يساعد على تسهيل حركة المعدة ويلين البراز ويسهل من خروجه.

تشخيص حالات الإمساك لدى الأطفال

في حالة عدم نجاح علاج الامساك عند الاطفال 4 سنوات في المنزل يتم اللجوء إلى الطبيب لتشخيص الحالة، ويتم التشخيص من خلال مجموعة من الوسائل يطلب فحصها الطبيب المعالج، وهي:

منظار القولون

وهي عبارة عن كاميرا تقوم بتصوير ما يوجد داخل القولون لمعرفة سبب الإمساك لدى الأطفال، ويتم من خلال إدخال كاميرا صغيرة الحجم من شرج الطفل ويظهر التصوير على شاشة أمام الطبيب.

فحص الدم

ويتم لجوء الطبيب إلى هذه الفحوصات في حين يعتقد أن مشكلة الإمساك قد تكون ناجمة عن فقر الدم أو مشاكل في الغدة.

التصوير الاشعاعي

وهو عبارة عن تصوير للمنطقة المحيطة بالشرج والمستقيم لمعرفة سبب الإمساك.

المرور عبر القولون

وهو عبارة عن جهاز يتتبع نشاط الجهاز الهضمي والعضلات المعوية، وكيف يمر الطعام عبر الأمعاء ورحلة وصوله للإخراج.

مضاعفات الإمساك

إذا لم يتم السير على علاج الامساك عند الاطفال 4 سنوات يحدث للطفل مجموعة من المضاعفات منها:

التشققات الشرجية نتيجة محاولة التبرز وصعوبة البراز.

البواسير أيضًا نتيجة الضغط على الأوعية والأوردة الموجودة حول فتحة الشرج.

هبوط المستقيم وخروجه من الأمعاء نتيجة الضغط ومحاولة التبرز المستمر.

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