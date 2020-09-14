علاج التهاب اللثة وانتفاخها في المنزل

يعتبر التهاب اللثة من أكثر المشاكل التي تسبب مشاكل للنوم نتيجة الشعور بالألم الشديد، لذلك يبحث العديد عن علاج التهاب اللثة وانتفاخها في المنزل بطرق بسيطة وطبيعية بعيدًا عن المسكنات والذهاب إلى الطبيب.

ما هو التهاب اللثة

من خلال موقع الموطن سنتعرف على علاج التهاب اللثة وانتفاخها في المنزل ولكن في البداية سنتعرف على ما هو التهاب اللثة:

التهاب اللثة أمر شائع يحدث للعديد من الأشخاص نتيجة تراكم طبقة البلاك أو البكتيريا على أسنانهم، وقد ينتج عنه فقدان الأسنان في أغلب الحالات الخطيرة.

أسباب التهاب اللثة

يحدث التهاب اللثة نتيجة تراكم البلاك بين الأسنان، ويعتبر ذلك النوع هو أكثر أنواع التهاب اللثة انتشارًا، كما أن تلك البكتيريا تساعد على حماية الفم، ولكنها تسبب تسوس الأسنان ومشاكل اللثة.

يحدث التهاب اللثة عندما لا يتم إزالة البلاك مما يؤدي إلى تشكيل الجير على قواعد الأسنان قرب اللثة فيصعب إزالتها إلا بتدخل استخدام الأدوات الطبية.

هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالتهاب اللثة مثل مرض السكري والسرطان.

كما أن التدخين من أسباب التهاب اللثة حيث أثبتت الدراسات بارتفاع نسبة الإصابة بالتهابات اللثة بصورة كبيرة عند المدخنين.

كذلك التقدم في العمر يزيد من احتمال الإصابة بالتهاب اللثة.

سوء التغذية يسبب التهاب اللثة مثل عدم تناول أطعمة تحتوي على فيتامين سي.

بسبب حدوث تغير في مستوى بعض الهرمونات والذي يحدث عند البلوغ أو انقطاع الطمث، أو الحمل.

نتيجة تلبيسات الأسنان أو الحشوات بطريقة سيئة مما يؤدي إلى تهييج في اللثة وتسبب صعوبة في تنظيفها.

طرق الوقاية من التهاب اللثة

يجب تنظيف الأسنان بصورة مستمرة في عيادة طب الأسنان.

القيام بتلقيح الأسنان وهو إزالة الرواسب والبكتيريا الموجودة على أسطح الأسنان وتحت اللثة.

عمل كشط الجذور من خلال إزالة بقايا البكتيريا ومنتجاتها، وكذلك تنعيم سطح الجذور، وإزالة الرواسب

تنظيف وتفريش الأسنان باستخدام زيت الزيتون.

غسل الأسنان مرتين بشكل يومي بعد كل وجبة طعام، ويجب استخدام فرشاة الأسنان الناعمة وتبديلها كل 3-4 أشهر للحد من التهاب اللثة.

يجب استعمال فرشاة الأسنان الكهربائية لأنها أكثر فاعلية مقارنة بالفرشاة اليدوية.

كما يجب استخدام أدوات التنظيف بين الأسنان مثل: خيط الأسنان الطبي أو الفرش المخصصة بين الأسنان.

استخدام غسول الفم مثل: المحلول الملحي بالمضمضة والغرغرة فهو مفيد في علاج التهاب اللثة، ويقوم بتطهير الأسنان والتخلص من البكتيريا والرائحة النفس الكريهة.

أنواع التهاب اللثة

يوجد التهاب اللثة الذي ينتج من تراكم الجير على الأسنان.

بالإضافة إلى التهاب اللثة الناتج عن الآثار الجانبية من تناول بعض الأدوية.

كذلك التهاب اللثة الذي ينتج من عدوى بكتيرية أو فيروسية أو فطرية في الفم.

يوجد التهاب اللثة ناتجة من التحسس تجاه جسم غريب.

الذي ينتج من استعمال أسنان صناعية غير ملائمة للثة.

بسبب سوء التغذية.

مضاعفات التهاب اللثة

ينتج عنها قرح اللثة نتيجة العدوى البكتيرية.

سوء صحة الفم وأمراض اللثة يرتبط بحدوث أمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية.

عدم علاج التهابات اللثة يؤدي لحدوث العديد من المضاعفات مثل: انتشار الالتهاب في كل أنسجة اللثة ثم إلى الأسنان وكذلك عظام الفك.

ينتج عنه خراج ويتسبب في عدوى اللثة.

فقدان الأسنان وتآكل عظام الفك.

علاج التهاب اللثة وانتفاخها في المنزل

صودا الخبز

تقوم صودا الخبز بالمساهمة في التقليل من مخاطر الإصابة بتسوس الأسنان.

كما تقوم بتطهير اللثة بصورة طبيعية.

مفيدة لأنها تقوم بمنع العدوى.

تعد طريقة استخدامه هي خلط ربع ملعقة صغيرة من صودا الخبز والقليل من الماء الدافئ حتى تصير على هيئة عجينة.

ثم يتم وضع الخليط على اللثة لمدة دقيقتين ويشطف بالماء الدافئ.

عصير الليمون

يتضمن الليمون على مواد مضادة للالتهابات والجراثيم تقوم بعلاج أمراض اللثة.

يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين سي الذي محاربة العدوى.

يساهم ذلك في تهدئة النزيف.

يقوم علاج التهابات اللثة.

يتم ذلك من خلال خلط عصير الليمون وكوب من الماء الدافئ ويستخدم كغسول فم.

الكركم

يتضمن يحتوي الكركم على نسبة كبيرة من الكركمين، وهو من المواد المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.

يساعد على الحد من الشعور بالألم.

يقوم بعلاج التهاب اللثة المزمن.

كما أنه يمنع حدوث العدوى.

تعد طريقته هي خلط ملعقة صغيرة من الكركم، وملعقة ونصف صغيرة من الزيت، ونضيف إليهم إلى ملعقة صغيرة ونصف من الملح.

عند الحصول على عجينة من الخليط نقوم بتدليك اللثة والأسنان بها.

كما يمكن تحضير عجينة مكونة من الكركم مع القليل من الماء، ونقوم بغسل الأسنان باستخدام فرشاة ناعمة.

الملح

يعتبر الملح من الملح من أكثر الطرق فاعلية في علاج التهابات اللثة.

كما يقوم بمنع نمو البكتيريا في الفم.

يمكن إضافة ملعقتين صغيرة من الملح إلى كوب من الماء الدافئ.

يتم استخدام المحلول لشطف الفم حيث يعمل ذلك على تهدئة الالتهاب.

القرنفل

يقوم ذلك العشب بطريقة فعالة في علاج التهابات اللثة وتطهير الفم، فهو يحتوي على مواد مضادة للأكسدة.

كما أنه يقوم بتسكين الألم بشكل سريع.

طريقته هي عن طريق مضغ ثلاثة فصوص من القرنفل أو بتدليك اللثة باستخدام زيت القرنفل.

كما يتم تركه على اللثة لمدة دقيقة، ثم يتم شطفه بالماء الدافئ.

النعناع

يتضمن النعناع على مواد مضادة للبكتيريا ومطهرة للفم.

يساهم في علاج التهاب اللثة.

يقلل من الالتهابات التي تسبب في ظهور رائحة الفم الكريهة.

ضع بعض من أوراق النعناع في الماء، وأتركه منقوعة لمدة نصف ساعة.

قم باستخدامه كغسول للفم.

ثم قم بإعداد كوب من النعناع المغلي، وتناوله بين الوجبات، بالإضافة إلى إمكانية استعماله كغسول للفم.







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