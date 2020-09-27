علاج الشخير من الصيدليه

الشخير من أكثر الأشياء التي تسبب إزعاج للآخرين فهو عبارة عن ضيق التنفس عبر الأنف لذلك نبحث عن علاج الشخير من الصيدليه ومن السهل وجود هذا العلاج وبطرق مختلفة وبسيطة.

الشخير

هو ذلك الصوت المزعج الذي يصدر من كلا من الأنف والفم أثناء النوم.

أسباب الشخير

يوجد كثير من الأسباب التي تؤدي إلى الشخير والتي منها:

الإصابة بأمراض عديدة في الأنف والحنجرة وتؤدي إلى غلق في مجرى التنفس فيحدث ذلك الصوت الشخير وفي تلك الحالة يجب علاج المرض المسبب للصوت وسوف يختفي ذلك الصوت نهائياً.

يظهر ذلك الصوت في حالة نوم الشخص في وضعية غير مريحة.

تناول الشخص بعض الأدوية والتي يكون من آثارها الشخير.

التنفس من الفم بدلا من الأنف وذلك يسبب الشخير.

تناول عشاء دسم يؤثر على الشخص وذلك لأن المعدة تضغط على الحجاب الحاجز فيرفعه وكذلك مجرى التنفس ويسبب الشخير.

تناول بعض المهدئات يسبب الشخير وذلك لأنه يعمل على ارتخاء في العضلات.

أنواع الشخير وكيفية علاجه

يختلف الشخير على حسب المنطقة المصاب ويختلف على حسب زيادة اللزوجة في الدم مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى الشخير.

الشخير ينتج من مكان الأنف وهو المكان الأساسي له.

ويوجد أيضًا شخير ينتج عن التهاب الجيوب الأنفية والتهاب اللوزتين يؤدي ذلك الى ضيق التنفس وهو نقص الأكسجين من الدم فيؤدي إلى ضيق التنفس في حدث الشخير في وقت النوم فقط.

يوجد بعض البحوث والإجراءات العلمية أكدت أن الشخير له جين (Snoring Gene) وهو مسؤول عن عدم أحداث شخير للإنسان.

وأكدت أيضا من يعاني من الشخير عنده نقص هذا الهرمون يؤدى إلى أحداث شخير في سن مبكر للأفراد رغم عدم إصابتهم بأمراض الشخير ومنها ضيق التنفس والتدخين والسن الكبير من العمر وأمراض السكر وزيادة ضغط الدم.

دواء علاج الشخير من الصيدليه

يوجد كثير من الأدوية التي تستخدم في علاج الشخير من الصيدليه ومنها

بريث أن Breathe In.

سنورستون SnoreStop.

بريثنج رليف Breathing Relief.

ادينول سبراي Adenol Spray.

ايزي بريث Easy Breath

ومن خلال موقع المواطن نوضح بالتفصيل بخاخ اسونور للشخير.

بخاخ اسو نور للشخير

بخاخ للأنف 30 مل.

دواعي استعمال بخاخ اسونور

يستعمل في حالات الشخير أثناء النوم.

مكونات بخاخ اسونور

ايديتا صوديوم.

بولي سوربات.

بوتاسيوم سوربات 15%.

صوديوم كلورايد.

جليسرول 85%.

خصائص بخاخ اسونور

يمنع الشخير وقت النوم ليلا لأن الشخير يؤدي إرهاق وإزعاج بقية أفراد الأسرة.

يقوي عظام الحلق وعظامي الحنجرة يؤدي إلى غلق مجرى التنفس ويمنع انزلاقهَا الأسفل.

هو علاج فعال وله فاعلية مؤكدة وبسيط الاستخدام.

يقوي الطبقة الغشائية المخاطية الموجودة داخل الأنف ومنع جفافها ومعرفة علاج الشخير من الصيدليه .

. يقلل الشخير بنسبة 80%.

ليس لديه أضرار تؤثر على المستخدم بعد توقفه منه.

يستخدم على المدى البعيد وليس له أضرار.

استخدامه عادي وليس له طعم ولا له أي رائحة.

طريقة الاستعمال

يستخدم يومياً قبل النوم مباشراً وهو وضع من 6:4 بخات في كل فتحة من الأنف.

احتياطات يجب مراعاتها عند الاستعمال

الإحساس ببخه المحلول عند مقدمه الحلق لذلك الأفضل عند استخدام البخاخة يجب رفع الرأس إلى الأعلى.

علاج الشخير بالأعشاب

بعد أن ذكرنا كيفية علاج الشخير من الصيدلية نوضح كيفية علاج الشخير بالأعشاب.

علاج الشخير بزيت الزيتون

زيت الزيتون من أكثر الزيوت استخدامها فهو زيت طبيعي وله فائدة كبيرة في علاج الشخير بطريقة فعالة وسهلة وبسيطة وغير مكلفة.

كيفية استخدامه

أخذ ملعقة زيت زيتون مع ملعقة عسل ابيض يومياً عند الاستيقاظ من النوم.

علاج الشخير بالنعناع

النعناع من الأعشاب الطبيعية التي تعمل في علاج الشخير فهو يهدئ من التهاب الأغشية المخاطية.

لذلك ينصح بتناول كوب نعناع وتحلي بالعسل الأبيض.

او تناول زيت النعناع وهو يباع في الصيدليات على كوب من الماء ويتم الغرغرة قبل النوم به فهو يساعد على تهدئة الأغشية المخاطية ويمنع الشخير.

طريقة علاج الشخير بالحجامة

الحجامة من أفضل الطرق لعلاج الشخير وعلاج باقي الأمراض فهي عبارة عن إخراج الدم الفاسد من الجسم.

كيفية الاستخدام

تطهير منطقة الوسطى ما بين الكتفين ويقوم الطبيب بفتح شقوق في هذه المنطقة باستخدام مشرط طبي معقم.

يقوم بإشعال ورقة كحلي موضوع عليها كحل َيضعها داخل كوب زجاجي ثم يقوم ويضعها في المنطقة المياه ومن شدة ضغط تلتصق في الجلد.

تقريبًا يستخدم المعالج للمريض ما يعادل من سبع إلى تسع أكواب ويتم إزالة الكوب الأول ويمسح مكان الدم الفاسد ويعمل الكوب الثاني وهكذا حتى آخر كوب.

يشعر المريض بألم خفيف وقت عمل الحجامة ولكنه يشعر بالراحة الدائمة بعدها.

ويفضل استخدام الحجامة السنوية لكي تعمل على تطهير الجسم من الدم الفاسد.

مضاعفات قد يؤدي إليها الشخير

الشخير من أهم الأمراض التي يعاني منها الإنسان لأنه ممكن ينتج عنه أمراض أخرى ففي حالة وجود ضيق أو صعوبة في التنفس يؤدي إلى تقليل معدل الأكسجين بالدم داخل الجسم ويحدث زيادة في تجلط الدم يؤدي إلى احتمالية وجود جلطة دموية أو ارتفاع الضغط.

نصائح للحد من الإصابة بالشخير

من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الشخير زيادة الوزن لذلك يجب المحافظة على وزن الجسم.

ضيق التنفس بسبب وجود التهاب في اللوزتين أو وجود اللحمية الزائدة في الأنف وهذا يسبب الشخير لذلك لابد من علاج الالتهاب الموجود في اللوزتين أو اللحمية.

الاهتمام بممارسة بعض التمارين تساعد على توسيع مجرى التنفس والتنفس بشكل منتظم.

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