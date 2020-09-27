علاج الكحة والبلغم عند الاطفال

كثيراً ما يصاب الأطفال بنزلة برد تؤدي إلى إصابتهم بكحة فتبحث الأم عن علاج الكحة والبلغم عند الاطفال حتى تقوم بمعالجة طفلها أو أن تلجأ الأم إلى الطبيب لمعالجة الكحة.

ما هي الكحة المصاحبة بالبلغم

قد يتعرض الطفل لدور برد شديد يؤدي إلى التهاب في الجاز التنفسي للطفل ويؤدي هذا الالتهاب إلى حدوث بلغم على الجهاز التنفسي وسيذكر لنا موقع المواطن أعراض وأسباب الكحة وطريقة علاجها.

كيف يتخلص الجهاز التنفسي من البلغم؟

يقوم الجهاز التنفسي بطرد البلغم الموجود في القصبة الهوائية والرئة بردت فعل طبيعية وهي الكحة.

هذا العرض يعتبر من الأعراض المزعجة بالنسبة للطفل قد تؤدي كثرة الكحة إلى جرح الحلق.

ما سبب الإصابة بالكحة عند الأطفال

هناك أمور كثيرة قد تؤدي إلى إصابة الطفل بالكحة المصاحبة للبلغم ومن هذه الأمور:

قد يتعرض الطفل لهواء بارد يتسبب في حدوث التهاب في الجهاز التنفسي للطفل هذا الالتهاب يكون التهاب فيروسي أو بكتريا.

إذا كان الطفل في الأعمار الصغيرة التي تكتشف ما حولها ممكن أن يلتقط الطفل جزء غريب من الأرض بدافع الفضول وبلعه مما يؤدي إلى التهاب في الجهاز التنفسي.

في حالة إصابة الطفل ببرد وخاصة في فصل الشتاء يحدث أن يكون الطفل غير قادر على التخلص من السوائل الأنفية فيقوم ببلعها فتنزل على القصبة الهوائية يتكون البلغم.

فيقوم الجهاز التنفسي بتنظيف نفسه من خلال الكحة.

إذا كان الطفل مصاب بارتجاج في المريء من الممكن أن يتسبب له في كحة عند دخول الطعام إلى المريء فبطريقة لا إرادية يقوم الجهاز التنفسي بطرد الطعام عن طريق الكحة.

هناك أمراض تنفسية ممكن أن تسبب في هياج الجهاز التنفسي مثل الأمراض المزمنة كالربو.

إذا أصيب الطفل بمرض مزمن يسمى التليف الكيسي يتسبب هذا المرض بالكحة الشديدة.

وأيضًا في حالة وجود السرطان على الرئة تزداد الكحة.

العوامل السلبية التي تسببها الكحة

تسبب الكحة للطفل إذا كانت شديدة في حدوث الأعراض الآتية:

تكرار الكحة للطفل على مدار اليوم يتسبب في التعب الشديد وعدم القدرة على النوم بسبب قرب الفترة بين الكحة والأخرى مع وجود هياج في جفون الطفل بسبب قلة النوم.

تعمل الكحة المستمرة على التقيؤ بالنسبة للطفل بسبب طرد البلغم وبسبب عدم قدرته على البلع.

كما تسبب الكحة في عدم تناول الطفل للطعام مما يتسبب في حدوث نقص في المناعة وحدوث أنيما والدوخة.

قد يصاب الطفل نتيجة الكحة الشديدة بفتق في السرة نتيجة عندما يقوم الطفل بالكحة يقوم بالتحميل على منطقة أسفل البطن.

يتسبب الكحة في حدوث ألم شديد في عظام صدر الطفل حتى أنه لا يستطيع التحدث بسبب الضغط على عظام الجهاز التنفسي أثناء الكحة.

كما تؤدي الكحة الشديدة إلى أن يقوم الطفل بعدم التحكم في البول مما يؤدي إلى التبول اللاإرادي.

الاستشارة الطبية

هناك أمور لابد من الاستشارة الطبية ولا يمكن السكوت عليها ومن هذه الأمور:

إذا لاحظت الأم أن من شدة الكحة لا يستطيع الطفل أن يأخذ نفسه وأن الفترة بين الكحة والأخرى لا تتعدى الثواني.

إذا كانت الكحة شديدة لحديث الولادة فهذا يعتبر إنذار بالخطر من وجود عيب خلقي في الجهاز التنفسي للطفل.

يجب الذهاب للطبيب فوراً إذا كان الطفل قد بلع شيء غريب أدى إلى حدوث الكحة المتواصلة فقد يكون سبب الكحة هو دخول الجسم الغريب على القصبة الهوائية.

إذا كان الطفل رضيع وبسبب الكحة الشديدة لا يستطيع أن يكمل رضاعته.

من المعروف أن الكحة عرض فيروسي يستمر فترة أربعة عشر يومًا أما إذا استمرت أكتر من أربعة عشر يومًا فلابد من استشارة الطبيب.

لابد من الذهاب للطبيب فوراً إذا كان الطفل يقوم بالتقيؤ بدم أثناء الكحة.

في حالة إذا لاحظت الأم أن طفلها شاحب الوجه وأن فمه لونه أزرق فهذا يدل أن الطفل يتعرض غلى نقص الأكسجين.

لابد من استشارة الطبيب إذا كان الطفل جسمه ساخن رغم تناوله لخافض الحرارة وترتفع درجة حرارته عن سبعة وثلاثون.

إذا لاحظت الأم أن طفلها يخرج بلغم ملون بلون الأخضر أو البني الداكن.

الكحة الشديدة تجعل الطفل يتقي باستمرار نتيجة طرد الجهاز التنفسي للبلغم.

علاج الكحة والبلغم عن الأطفال

هناك طرق منزلية يمكن استخدامها في علاج الكحة والبلغم عند الاطفال يمكن للأم من إتباعها إذا كانت الكحة غير شديدة يمكن لهذه الطرق من تهدئة الكحة ومن هذه الطرق:

من الممكن أن تستخدم الأم الأعشاب الطبيعية مثل الزنجبيل والليمون والينسون الذي يساعد في تهدئة الجهاز التنفسي كما أنهم يحتوي على مواد ترفع من مناعة الجهاز التنفسي وتعمل على طرد البلغم من الرئة.

يمكن للأم من تقديم المشروبات الدافئة التي تعمل على زيادة رطوبة الحلق وتجعل البلغم يتحرك بسهولة ويساعد الجهاز التنفسي على طرد البلغم ومن هذه المشروبات عصير الليمون الدافئ أو حساء الدجاج.

هناك طريقة منزلية يمكن أن تساعد في التخفيف من الكحة وهي أن تقوم الأم بفتح النوافذ وإدخال هواء متجدد للغرفة يساعد كثيراً تغيير هواء الغرفة من استنشاق الطفل لهواء رطب يعمل على ترطيب الجهاز التنفسي.

الغرغرة بالماء الدافئ والملح من الطرق الطبيعية الفعالة في التخلص من البلغم وقتل الفيروسات التي تسكن الجهاز التنفسي.

لا يستخدم هذه الطريقة إلا للأطفال ذات العمر الكبير.

تستطيع الأم استخدام زيت الأوكالبتوس عن طريق وضع الزيت في حمام بخار ثم يقوم الطفل باستنشاقه.

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