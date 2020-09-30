علاج فطريات الفم عند الاطفال في المنزل

الفطريات شيء مؤلم يصيب الأطفال والبالغين أيضًا عند تناول المأكولات والمشروبات الساخنة أما عن علاج فطريات الفم عند الاطفال في المنزل تبدأ بغسل الفم جيدًا ويفضل استخدام الغرغرة بمحلول قوي يمنع الفطريات.

ما هي الالتهابات الفطرية وأعراضها وكيفية علاج الفطريات في المنزل

فطريات الفم هي عبارة عن تلوث أو ميكروب نتيجة تواجد فطريات داخل الفم تؤدي إلى حدوث بقع بيضاء في البطانة الداخلية للفم أو تظهر على طرف اللسان أو جانبي اللسان ونصيب هذه الفطريات كافة الأعمار وليس فئة معينة.

أعراض الالتهابات الفطرية

شعور بألم داخل الفم عند تناول الأكل والمشروبات

عدم الرغبة في تناول الأكل من شدة الآلام.

ظهور بقع بيضاء داخل الفم.

التهاب بالمنطقة المصابة بالفطريات.

كل الأطفال الصغار يصابون بالفطريات الموجودة في الفم وعلى وجه الخصوص الأطفال الرضع لذلك يجب اتباع أساليب لتجنب الفطريات.

تنظيف الببرونه جيًدا والحلمهوالسكاته الخاصة بالطفل بالمياه الساخنة والملح.

نقوم بتنظيف فم الطفل بقطعة من الشاش الطبي.

تطهير وتنظيف ثدي الأم جيدًا بعد كل مرة يرضع فيها الطفل.

يوجد كريم طبي لذلك فهو يقلل من الفطريات التي تصيب الطفل وهو اللانولين(lanolin).

طرق علاج فطريات الفم عند الاطفال في المنزل بالطرق العادية

يوجد طرق مختلفة لعلاج فطريات الفم وهم:

أولاً طريقه الملح

الملح من أشد وأفضل الوسائل التي تساعد في تطهير الفم من الجراثيم والفطريات فهو يعمل على تكوين طبقة خفيفة في التجويد الفمي لكي لا تلتصق الفطريات بالفم.

لعمل كوب من الماء ونضع فيه نصف ملعقة كبيرة من الملح ويتم الغرغرة به طوال اليوم.

نضع كمية قليلة من الملح على اللسان ونقوم بفركها جيدًا والتجويف الفمي أيضًا وهذه من أصعب الوصفات ويتم الفرك جيدًا لمده ثواني حتى تقتل الفطريات وبعد ذلك غسل الفم جيدًا بالماء الدافئ وتكرر هذه الوصفة لمدة ثلاثة أيام متتالية.

ثانياً طريقة الزبادي

يحتوي الزبادي على مادة البروبيوتيك(probiotics) فهي تعمل على الحد التخفيف من الفطريات ويساعد في عملية الهضم للإنسان لذلك فمن الأفضل تناول الزبادي الغير محلي ليلاً أو عند الاستيقاظ من النوم ويفضل تناول من كوبين أو ثلاثة أكواب يومياً لمدة أسبوعين متتاليين ومن الممكن خلط الزبادي بالعسل الأبيض وتدليك الفم واللسان بهذا الخليط ثم غسل الفم جيدا بالماء الدافئ.

ثالثًا طريقه زيت جوز الهند

زيت جوز الهند من الزيوت التي تساعد في القضاء على الفطريات واستعمال لعلاج فطريات الفم.

نأتي بقطعة من القماش الناعم ونضع زيت جوز الهند عليه وندلك الفم واللسان جيدا حتى نتخلص من الفطريات الموجودة ومستعمل هذه الطريقة مرتين يوميا لمدة أسبوع كاملا.

ممكن المضمضة بالزيت مباشراً دون استخدام أي قماش ثم غسل الفم بالفرشاة والمعجون جيدا.

رابعًا طريقة القرفة

الفرقة الناعمة أو المطحون من أسهل الوصفات للتخلص من الفطريات.

تناول كوب من الفرقة وعليها عصير ليمون ومحلاه بالعسل الأبيض.

عمل مزيج من زيت الزيتون وزيت القرفة ونقوم بتدليك الفم ونتركه ١٥ دقيقة ثم يغسل الفم بالفرشاة والمعجون.

خامسًا طريقه الثوم

الثوم هو بمثابة مضاد حيوي فهو يعمل على التخلص من الفطريات التي توجد في الفم وعلى اللسان ويساعد في تقوية الجهاز المناعي للأطفال.

استخدام الثوم مباشرة في الأماكن المصابة بالفطريات.

علاج فطريات الفم لدى البالغين

من خلال موقع المواطن قد أوضحنا كيفية علاج فطريات الفم لدى الاطفال في المنزل نوضح كيفية العلاج للبالغين وذلك لابد من اتباع خطوات َعينه لتجنب المشاكل منها الآتي

تناول السوائل الباردة والعصائر الطبيعية المجمد في الثلاجة.

تناول الأطعمة الخفيفة سهلة الهضم والبلع مثل الأرز باللبن أو المهلبية.

يتم عمل مضمضة يومياً عدة مرات لتطهير الفم من الجراثيم والميكروبات بالماء الدافئ والملح.

طرق علاج الفطريات بالأدوية

ينصح الأطباء في حالة وجود فطريات في الفم مؤلمة لدى كثير من الفئات والأعمار لذلك ينصح باستخدام جل للفم يعمل على قتل الفطريات ويستخدم قبل الأكل والنوم.

أسماء الجل المستخدم لعلاج الفم من الفطريات

ميكوناز جل للفم.

دكتارين أورال جيل.

ميكوبان جل للفم.

فلوكونازول اقراص.

كلوتريمازول كريم موضعي للفطريات.

نيستاتين غسول للفطريات.

ايتراكونازول شراب عن طريق الفم للفطريات.

الأمفوتريسين علاج للحالات الخطيرة.

ملحوظة: من أهم أسباب التخلص من الفطريات هو المحافظة على نظافة الفم والأسنان وغسلها جيدًا.

العناية بالفم والأسنان

يجب على الحفاظ على نظافة الأسنان وغسلها يومياً بعد الأكل وعند الاستيقاظ من النوم وعند الدخول إلى النوم لكي نتجنب وجود فطريات داخل الفم.

علاج فطريات الفم بالأعشاب

يوجد طرق كثيرة لعلاج الفطريات باستخدام الأعشاب المتناول لدي الجميع ومنها كالآتي:

طحينة السمسم : يقوم المصاب دهن المكان المصاب بالفطريات بالطحينة مرتين يوميًا وتبقى في الفم لمدة ١٥ دقيقة ثم غسل الفم جيدا.

: يقوم المصاب دهن المكان المصاب بالفطريات بالطحينة مرتين يوميًا وتبقى في الفم لمدة ١٥ دقيقة ثم غسل الفم جيدا. العسل : دهن الفم واللسان بالغسل.

: دهن الفم واللسان بالغسل. اللبن الرائب : تناول اللبن الضرائب لهذه الفطريات.

: تناول اللبن الضرائب لهذه الفطريات. القرنفل : من الوصفات الصحية هو غلي القرنفل مع الماء ويتم مضمونة للقضاء على الفطريات.

: من الوصفات الصحية هو غلي القرنفل مع الماء ويتم مضمونة للقضاء على الفطريات. السنامكي : مشروب السنامكي هو غلي مقدار من الماء مع مطحون السنامكي ويشرب مرتين يوميا.

: مشروب السنامكي هو غلي مقدار من الماء مع مطحون السنامكي ويشرب مرتين يوميا. خل التفاح: الغرغرة بخل التفاح أو الليمون لإيقاف نشاط الفطريات والبكتريا الموجودة بالفم.

ويوجد أيضًا وصفات أخرى مثل (ماء الأكسجين /المرمريه البابونج/المسواك).

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