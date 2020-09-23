علاج فطريات الفم عند الاطفال

تعتبر الفطريات من أكثر الأمراض التي تضايق الأمهات حيث أن الطفل الرضيع لا يستطيع تناول طعامه أو الرضاعة بطريقة جيدة بسبب هذه الفطريات لذلك تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة علاج فطريات الفم عند الاطفال وذلك لمساعدة طفلها.

فطريات الفم عند الرضع

فطريات الفم هي مرض بسيط وسهل ولكنه عندما يحدث للأطفال فإن الأم تتضايق بشكل كبيرة حيث أنه طفلها لا يستطيع تناول طعامه بحرية ويبكي بشكل دائم ولا يستطيع فتح فمه لأنه يشعر بالتهابات فتبحث عن علاج فطريات الفم عند الاطفال وموقع المواطن سوف يقدم الكثير عن هذا المرض وكيفية علاجه فيما يلي.

تعد الفطريات من المشاكل الصحية التي تزعج الكثير فهي تصيب الكبار والصغار ولكن عند إصابتها للأطفال تنزعج الأمهات للغاية.

تحدث الفطريات بسبب وجود عدوى إصابة أغشية الفم المخاطية وذلك أدى إلى انتقالها للسان بشكل سريع فأدى إلى حدوث الفطريات في اللسان والفم كله.

تعتبر الفطريات التي تصيب الأطفال الرضع أو حديثي الولادة من أكثر الأمراض الصحية التي قد تصيب أي طفل فمعظم الأطفال معرضين لهذه الوعكة الصحية.

تعرف الفطريات التي تحدث في الفم عند الأطفال باسم السلاق الفموي ويكون شكلها عبارة عن بقع بيضاء توجد في جوف الفم.

وهذا نوع من الفطريات يطلق عليه اسم الكانديدا أو المبيضات.

توجد الفطريات في الفم والجهاز الهضمي بشكل طبيعي عند الأطفال الرضع والبالغين كذلك.

أسباب فطريات الفم عند الرضع

هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى حدوث الفطريات في الفم فهي لا تظهر بدون سبب ويجب معرفة سببها لمعرفة كيفية علاج فطريات الفم عند الاطفالومن هذه الأسباب ما يلي.

قد يكون من أسباب حدوث فطريات في الفم عند الأطفال هو إصابة الأم بفطريات المهبل وذلك أثناء فترة الحمل.

تنتقل هذه الفطريات التي تصيب المهبل في فترة الحمل الطفل وذلك إذا تم ولادته بطريقة طبيعية وليس قيصري.

نجد أنه بعد ولادة الطفل بأيام يصاب بفطريات في الفم تسمى فطريات السلاق.

نمو فطريات الكانديدا في الفم وعلاقتها بالطفل

تعتبر هذه الفطريات أو المبيضات نوع من أنواع الفطريات التي قد تصيب حديثي الولادة أو الطفل الرضيع وتسبب لهم مشاكل وإزعاجات في الفم.

توجد فطريات الكانديدا في الفم بشكل طبيعي أو بطريقة بديهية عند الأطفال الرضع.

ولكن عند نمو هذه الفطريات في الفم تسبب في حدوث الكثير منها وعدم قدرة الطفل على تناول طعامه.

كذلك إذا تناول الأطفال حديثي الولادة المضادات الحيوية فإن ذلك يسبب في حدوث فطريات.

تعمل هذه المضادات إلى قتل جميع الجراثيم التي توجد في الفم ومفيدة له فتساعد على نمو الفطريات بشكل كبير.

أعراض فطريات الفم عند الرضع

هناك بعض الأعراض التي إذا ظهرت على الطفل يعني أنه مصاب بالتهابات أو فطريات في الفم ومن هذه الأعراض التي يجب معرفتها هي.

عند ظهور بعض البقع التي تشبه الجبنة على فم الطفل فهذا يعني أنه مصاب بالفطريات.

يمكن أن تظهر هذه الفطريات عند الأطفال في الخدين من الداخل وكذلك اللثة وسقف الحلق والبلعوم.

إذا حاول أحد فتح هذه الفطريات أو قشطها فإنه يسبب في حدوث نزيف للفم.

عند إصابة الطفل بالفطريات قد نجد أن العدوى انتقلت إلى الأم أو حدوث الأم وتورم في ثدييها.

يصاب الطفل بإسهال وحساسية تحت الحفاض الذي يرتديه وحول منطقة فتحة الشرج.

يحدث هذا بسبب انتقال الفطريات من الفم إلى الأمعاء الدقيقة ثم إلى منطقة الشرج.

تظهر كذلك بعض المشاكل عند الطفل الرضيع وعدم قدرته على الرضاعة وحدوث تشقق للجلد في ناحية الفم.

علاج فطريات الفم عند الرضع

هناك العديد من الطرق التي يمكن استخدامها لعلاج الفطريات والتخلص منها حتى لا تسبب أي إزعاج للطفل الرضيع ومن هذه الطرق العلاجية هي ما يلي.

في الحالات البسيطة للفطريات نجدها تختفي وتشفى بدون تدخل أي أحد ولا تحتاج إلى علاج فهي تظهر وتختفي بدون تدخل.

هناك بعض الحالات الصعبة التي لابد من حدوث تدخل حتى يتم السيطرة عليها ومن هذه الحالات حدوث تسلخ في منطقة الحفاض.

كما انه من الحالات الصعبة التي تستدعى تدخل معالج هي حدوث تشقق في حلمة الأم وذلك بسبب وجود الفطريات في فم الطفل وقام بانتقال العدوى إلى ثدي الأم.

يمكن ان يقوم الطبيب بإعطاء الطفل مضاد فطري وذلك لمدة من عشرة إلى خمسة عشر يوم ذلك بنسبة يقوم بكتابتها الطبيب المختص.

في بعض الأحيان نجد أن الطبيب ينصح بتناول الطفل للزبادي ولكن حسب سنة وذلك بسبب احتواء الزبادي على بكتيريا جيدة للفم تقضي على الفطريات.

الوقاية من فطريات الفم عند الرضع

هناك بعض الطرق التي يمكن استخدامها للوقاية من حدوث أي فطريات في الفم عند الأطفال قد تسبب لهم الإزعاج ومن هذه الطرق ما يلي.

يمكن أن تلجأ الأمهات إلى الرضاعة الصناعية ولكن يجب تنظيف وتعقيم اللهاية بطريقة جيدة.

يجب تنظيف زجاجة الرضاعة الخاصة بالطفل بطريقة جيدة قبل وضع اللبن بها.

يجب أن يتم حفظ اللبن والزجاجة الخاصة بالرضاعة في الثلاجة وذلك للمساعدة في قتل كل الفطريات المضرة الموجودة به.

الرضاعة الطبيعية وأهميتها في الوقاية من الفطريات

هناك بعض الطرق الطبية التي يجب على الأم أتباعها في حالة ظهور أي عرض من أعراض الفطريات.

عند حدوث احمرار في حلمة الثدي عند الأم فهذا يعني أنها مصابة بالفطريات.

يجب أن تقوم الأم باستشارة الطبيب المعالج لوصف مرهم جيد ومناسب لها للتخلص من هذه الفطريات.

يجب تغيير حفاض الطفل باستمرار وذلك حتى لا يحدث أي عدوى أو فطريات.

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