علاج فقر الدم بالفواكه

أغلب الناس يعانون من فقر الدم أو ما يعرف بالأنيميا ويمكن علاج فقر الدم بالفواكه وذلك لأن الفواكه تحتوي على العديد من الفيتامينات والحديد اللازم لعلاج فقر الدم.

ما هو فقر الدم

هو نقص عدد كرات الدم الحمراء التي يحتاجها الجسم لكي تحمل الأكسجين لجميع أعضائه والقيام بوظائفه.

الهيموجلوبين هو المكون الأساسي لكرات الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين ويرتبط الأكسجين مع عنصر الحديد وينتقل لجميع أعضاء الجسم من الرئتين، وبالتالي فإن نقص الحديد يسبب فقر الدم.

أسباب فقر الدم

فقدان الدم

من أكثر الأسباب انتشارًا هو فقدان الدم، ويحدث فقد الدم بكمية كبيرة في وقت قصير، أو في وقت طويل مثل أثناء فترة الحيض أو إجراء عملية جراحية أو حدوث نزيف في القناة الهضمية أو المجاري البولية.

قلة إنتاج كرات الدم الحمراء

ويكون سبب مولود به الشخص أو يكون سبب مكتسب مثل عدم تناول أغذية تحتوي على الحديد، أو الفيتامينات الضرورية التي يحتاجها الجسم لتكوين كرات الدم الحمراء أو الإصابة بالتهابات مزمنة التي تعوق تصنيع كرات الدم الحمراء.

الهرمونات

حدوث نقص في هرمون الاريثروبيوتين فإنه يؤثر على تكوين خلايا الدم الحمراء لأنه ينشط نخاع العظام التي تقوم بصنع كرات الدم الحمراء.

الأمراض وعلاجها

إصابة الأشخاص للأمراض المزمنة مثل مرض السرطان، مرض الكلى، فإن هذه الأمراض تؤثر على تصنيع كرات الدم الحمراء كما أن الإصابة بالسرطان تسبب تلف نخاع العظام وبالتالي يكون الجسم غير قادر على تكوين كرات الدم الحمراء.

الحمل

نتيجة التغيرات التي تطرأ على المرأة أثناء الحمل ويحدث نقص في الحديد نتيجة لتكون السائل البلازما حول الجنين خلال فترة الحمل.

فقر الدم اللاتنسّجي

قد يكون خلقي ويكون الجسم غير قادر على تكوين ما يكفي من كرات الدم الحمراء، وقد يكون مكتسب مثل الأدوية، الأمراض المزمنة والمعدية.

ارتفاع في نسبة تكسير خلايا الدم الحمراء

ويحدث ذلك بسبب تضخم في الطحال وذلك لأن الطحال هو الذي يقوم بتنقية الجسم من كرات الدم الحمراء وبالتالي تضخم الطحال يسبب فقر الدم، وقد يكون السبب وراثي مثل فقر الدم المنجلي.

أعراض فقر الدم

ضعف في الجسم وإرهاقه.

ضربات القلب سريعة وغير منتظمة.

ضيق في التنفس.

تغير لون الجلد.

تكسر الأظافر وظهور علامات بيضاء عليها.

تساقط الشعر الكثير.

برودة في أطراف الجسم خاصة اليدين والقدمين في فصل الشتاء وعدم الإحساس بهما.

علاج فقر الدم بالفواكه والخضروات

من خلال موقعنا المواطن نوضح كيفيةعلاج فقر الدم بالفواكه فيوجد كثير من الفواكه التي يمكنها المساعدة في علاج فقر الدم ومنها:

الرمان

يحتوي الرمان على فيتامين A، C، E وحمض الاسكوربيك والحمص بدوره يزيد من نسبة الحديد في الجسم.

الموز

يشتهر الموز بكونه من الفاكهة التي تنشط إنتاج الهيموجلوبين في الدم وتزيد من الحديد في الجسم كما أنه يحتوي على العناصر المعدنية مثل البوتاسيوم والمغنسيوم والصوديوم.

يتم إضافة العسل الأبيض للموز وتناوله بعد الإفطار للاستفادة من فوائده.

التفاح

يحتوي التفاح على الحديد بالإضافة لاحتوائه على الفيتامينات مثل فيتامين سي والمعادن التي تنشط الهيموجلوبين، وتزيد من امتصاص الجسم للحديد، وتساعد في علاج فقر الدم.

العنب

يحتوي على الحديد وأيضًا فيتامين أ لذا يساعد في علاج الأنيميا.

البرقوق

يحتوي البرقوق على فيتامين سي وعنصر الحديد والمغنسيوم لذا فهو يزيد من نسبة الحديد في الجسم، واحتوائه على المغنيسيوم يزيد من إنتاج كرات الدم الحمراء بالإضافة أنه يساعد في نقل الأكسجين في الجسم.

البرتقال

يحتوي البرتقال على فيتامين سي، والذي بدوره يساعد على امتصاص الحديد في الجسم.

عصير الليمون

من مصادر فيتامين سي والذي يساعد على امتصاص الحديد في الجسم.

الخوخ

يحتوي الخوخ على الحديد وفيتامين ج والذي بدوره يساعد في امتصاص الحديد في الجسم ويمنع إعادة تكون كرات الدم الحمراء التالفة.

المشمش

يحتوي المشمش على الحديد والفيتامينات التي تساعد في علاج الانيميا.

علاج فقر الدم بالغذاء

بعد أن ذكرنا علاج فقر الدم بالفواكه نوضح كيفية علاج فقر الدم بالغذاء

الخضراوات الورقية الخضراء

مثل السبانخ والجرجير والفجل والبروكلي والكرنب تساعد على إمداد الجسم بالحديد لاحتوائها على مادة الكلوروفيل كمصدر أساسي للحديد وتحتوي على حمض الفوليك وتقل من فقر الدم.

اللحوم والبقوليات

والتي من دورها تعطي الجسم البروتينات والفيتامينات وتعتبر من الغذاء الصحي، التي تقل من فقر الدم.

التمر والزبيب

يساعد في علاج الأنيميا لاحتوائه على الحديد، ويفضل تناول 2-3 حبة تمر أو كمية قليلة من الزبيب يوميا.

العسل الاسود

يحتوي على كمية كبيرة من الحديد والفيتامينات التي تساعد في علاج فقر الدم كما أنه يزيد من عدد كرات الدم الحمراء، ومفيد للجسم في الحماية من الأمراض الأخرى.

الحبوب

تساعد في علاج الأنيميا لأنها تحتوي على الحديد والفيتامينات مثل الفاصوليا والحمص.

المكسرات والفواكه المجففة

تعطي الجسم الطاقة وتقوي مناعته مثل الكاجو، الفستق، بذور عباد الشمس، القرع، والقنب.

علاج فقر الدم بالأعشاب

البرسيم الحجازي

يساعد في علاج فقر الدم ويزيد من الهيموجلوبين في الجسم.

تُغلي أوراقه على النار ثم يترك لمدة 20 دقيقة ويتم تناوله قبل النوم.

الهندباء

تُغلي أوراق الهندباء على النار وتناولها مرة يوميا قبل النوم، فهي تساعد في علاج فقر الدم.

الكوشاد الاصفر

من أفضل الأعشاب لأنه يعمل على زيادة امتصاص الحديد في الجسم ويزيد من عدد كرات الدم الحمراء ويقلل من فقر الدم كما أنه يستخدم في علاج أمراض الجهاز الهضمي، ويقلل من ضغط الدم.

القراص

يساعد في امتصاص الحديد في الجسم كما أنه يتميز بوجود مادة الكلوروفيل فيه المفيدة للجسم.

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