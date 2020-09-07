علاج للحموضة ومليء بالحديد.. إليك فوائد العسل الأسود المذهلة

المواطن- الجوهرة سعد- الرياض

نصح أستاذ علم العقاقير الدكتور جابر القحطاني بإعطاء الأطفال العسل الأسود؛ لاحتوائه على نسب عالية من المعادن والحديد، حيث يعتبر غذاء ذا قيمة غذائية كبيرة؛ لأنه يقدم للجسم حوالي 61 ملجم من الحديد.

وأوصى الدكتور القحطاني مرضى فقر الدم بتناول العسل الأسود، لأنه يعتبر من الأغذية الغنية بالحديد مقارنة بكبد البقر الذي يحتوي على 56 ملجم من الحديد، كما يعالج حموضة المعدة وهو سهل الهضم وكذلك سريع الامتصاص.

كما يُستخدم العسل في تحلية كثير من المأكولات عوضًا عن السكر الأبيض، ويستعمل أيضًا في المشروبات، ويعتبر في رأي العلماء وخاصة علماء التغذية رابع المواد الغذائية الغنية من المعادن والفيتامينات وهي الألبان والقمح، وخميرة البيرة التي تحتوي على الأولى في تغذية الجسم.

ويعتبر العسل الأسود مركبًا ثانويًّا ينتج عند تنقية قصب السكر ويُصنع أحيانًا بغلي عصير القصب الطازج على النار في أوانٍ خاصة من الفخار، غني بالأملاح الهامة لجسم الإنسان مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والكبريت، كما أنه يحتوي على 20% من الماء، و30% سكر محول، و10% من البروتينات و40% قواعد أزوتية، 50% أميدات، 1,0% حمض الأسبارتيك، 1,0% أحماض عضوية، 2% من الأصماغ.

وشدد القحطاني على ضرورة تجنُّب تناول العسل الأسود لمرضى السكري؛ لأنه يساهم في رفع سكر الدم.

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