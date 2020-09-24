علامات السيارة في الطبلون

عندما تشتري سيارتك الجديدة يكون من الأمور الهامة أن تتعرف على علامات السيارة في الطبلون وتفسير معانيها لما لها من أهمية في العرف على أي مشكلة قد تظهر في السيارة.

علامات السيارة في الطبلون

السيارة من الأشياء التي أصبحت من الأشياء الأساسية في أيامنا التي نعيشها الآن ولذلك يجب أن تتعرف على كل ما يتواجد في السيارة الخاصة بك من محتويات وخصوصًا الإشارات التي تتواجد في الطبلون والتي تكون تحذيرية للقائد فهي قد تكون إشارة على حدوث مشكلة في السيارة

ولذلك سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال على موقع المواطن علامات السيارة في الطبلون وكيفية تفسير معاني هذه العلامات وذلك من خلال السطور القادمة.

علامات طبلون السيارة

علامات السيارة في الطبلون يشار لها بأرقام معينة وكل رقم يدل على شيء معين متعلق بتحذير خاص بالسيارة وهي كالتالي:

الرقم 1 يعبر عن كشافات الضباب أما العلامة رقم 2 تدل على الباورستيرنج.

العلامة رقم 3 تعبر عن ضوء الضباب الخلفي.

أما العلامة رقم 4 في الطبلون فهي تعبر ماء المساحات.

العلامة رقم 5 تدل على ضوء القماشات والعلامة رقم 6 تعتبر علامة على مثبت السرعة.

العلامة رقم 7 تعبر عن لمبة الاتجاهات.

أما رقم 8 فهو علامة على حساس الضوء أو المطر.

رقم 9 يدل على الإشارة التي تعبر عن وضعية الشتاء.

رقم 10 في طبلون السيارة عبارة عن مؤشر المعلومات.

أما رقم 11 في السيارة يعد تعبيرًا عن مؤشر الإشعال.

رقم 12 يعتبر علامة على الصقيع.

رقم 13 في الطبلون عبارة عن علامة تحذيرية خاصة بمفتاح التشغيل.

أما رقم 14 يتعلق بالسيارة الملحقة ببصمة وتدل على أن المفتاح غير متواجد في السيارة.

العلامة رقم 15 في الطبلون تدل على البطارية الضعيفة.

العلامة رقم 16 تعبر عن مؤشر المسافة في السيارة وهي تتعلق بالسيارة الملحقة بخاصية الردار.

رقم 17 تعبر عن دواسة الكلتش أما رقم 18 فهي تدل على دواسة البريك.

لكن رقم 19 تعد علامة على قفل الستيرنج.

العلامة رقم 20 تعتبر دلالة على الضوء العالي.

لكن العلامة رقم 21 تعد مؤشر على ضغط الإطارات.

العلامة رقم 22 تدل على إفضاءه الجانبية بالسيارة.

العلامة رقم 23 تعبر عن فشل الإضاءة.

أما رقم 24 فهي إشارة تحذيرية تتعلق بالمبة البريك.

العلامة رقم 25 تتعلق بفلتر الديزل.

أما العلامة رقم26 تعبر عن نظام ربط المقطورة وهي تتعلق بالشاحنات.

إشارات طبلون السيارة

هناك بعض علامات السيارة في الطبلون وإشارات مكملة لها توضح تكون عبارة عن تحذيرات للقائد من المشاكل التي تظهر على السيارة ومنها ما يلي:

رقم 27 تدل على نظام الهيدروليك.

رقم 28تدل على نظام التوجيه الخاص بالمسارات.

رقم 29 تعبر عن نظام تحويل التحفيز.

الإشارة رقم 30 تدل على حزام الأمان.

الإشارة رقم 31 تعتبر علامة على لمبة البريك اليدوي والجلنط.

32 في الإشارات تدل على مؤشر البطارية.

أما رقم 33 تعني حساسات الاصطفاف.

رقم 34 علامة مؤشر الخدمة والصيانة

رقم 35 تعبر عن نظام تحريك الأنوار إلى اليمين واليسار.

رقم 36 تدل علىتحريك الانوار لأعلى / لأسفل.

أمات رقم 37 تدل على تنبيه الجناح الخلفي أو السبويلر.

رقم 38 مؤشر السقف المتحرك.

رقم 39 لمبة الايرباك.

رقم 40 إشارة تحذيرية الهاند بريك.

أما رقم 41 تحذيرية عن ماء في فلتر الوقود.

رقم 42 لمبة تعطيل الايرباك.

43 تدل على لمبة الأعطال الميكانيكية.

رقم 44تعبر عن لمبة الكشافات.

رقم 45 لمبة فلتر هواء.

أما رقم 46 مؤشر القيادة الاقتصادية.

رقم 47 النظام المساند لنزول المرتفعات.

لكن رقم 48 تعني لمبة تحذير الحرارة.

رقم 49 تدل على لمبة نظام ABS.

رقم 50 لمبة فلتر البنزين.

لكن رقم 51 تعبر عن لمبة أبواب السيارة.

رقم 52 تدل على لمبة غطاء المحرك.

رقم 53 لمبة مستوى الوقود.

رقم 54 لمبة الجير الاتوماتيك.

رقم 55 لمبة محدد السرعة القصوى.

لكن رقم 56 لمبة المساعدات.

رقم 57 تدل على مستوى الزيت منخفض.

رقم 58 لمبة مانع الضباب والتجمد أو الزجاج الأمامي.

رقم 59 لمبة الصندوق الخلفي.

رقم 60 تدل على نظام مانع الانزلاق.

رقم 61 إشارة إلى حساس المطر.

أما رقم 62 لمبة المحرك.

63 تدل على إزالة الضباب والصقيع المتعلق بالشباك الخلفي.

رقم 64 نظام تشغيل المساحات الأتوماتيكي.

إشارات التحذير في السيارة

الإشارة رقم 1 تعبر عن خطأ في نظام الترشيح.

الإشارة رقم 2 هي إشارة تحذير تتعلق بسائل التبريد في الريداتير.

الإشارة رقم 3 تعبر عن انخفاض زيت السيارة.

الإشارة رقم 4 تدل على متابعة ضغط الإطارات.

الإشارة 5 تعبر عن شحن البطارية.

رقم 6 في الإشارات تعتبر علامة تحذير تتعلق بمشاكل الضوء في السيارة.

الرموز الموجودة في لوحة القيادة

هناك بعض علامات السيارة في الطبلون الهامة التي يجب أن نشرح تحذيراتها وما تعبر عنه من خلال الآتي:

خطأ في نظام الفرامل

ظهور علامة الفرامل يعبر عن وجود مشكلة في الفرامل وعند ظهورها يكون من الأفضل فصل الفرامل لتجنب العواقب الناتجة عن مشاكل الفرامل.

إشارة تحذير المحرك

إذا ظهر المؤشر الخاص بالمحرك وأصدر ضوء بشكل أوتوماتيك فهذا يعني تواجد مشكلة في السيارة تكون ناتجة عن قلة وقود السيارة.

إشارة تحذير الوسادة الهوائية

تعتبر الوسادة الهوائية ابتكار مستحدث يساعد في حماية الركاب عند حدوث صدام ووجود إشارة تحذيرية عليها يعني عدم انتفاخها وفقدانها كوسيلة أمان عند حدوث صدام.

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