علامات تلقيح البويضه وانغراسها

تبحث السيدات للتعرف على علامات تلقيح البويضه وانغراسها من أجل التأكد من حدوث حمل وقد نجد أن أكثر الفئات بحث عن هذه الأعراض هي السيدات الذين يبحثون عن حمل بعد فترة من العلاج أو من تزوجن حديثًا.

معلومات عن عملية التبويض لدى الإناث

وضح موقع المواطن أن الفتيات يخلقن بداخلهن اثنان مليون بويضة إلا أن عملية التبويض لم تحدث إلا للفتيات اللائي تجاوزن سن البلوغ وهو سنة الرابع عشر عام ويستمر التبويض حتى تمام سن الخمسة وأربعون عام.

كما أن عملية التبويض حتى تتم طوال هذه الفترة تحتاج إلى أربعة مائة بويضة فقط من أصل أربعة مائة بويضة ينتجون على مدار هذه الفترة.

ما مدة الدورة التناسلية الأنثوية

أغلب السيدات تحتاج دورة حياتهم التناسلية إلى ثمانية وعشرون يوم أي لكي يتم الحمل والذي ينتج من تخصيب بويضة ناضجة ومستعدة للتخصيب من قبل حيوان منوي سليم ونشيط وخالي من التشوهات والعيوب لذلك تبحث السيدات عن علامات تلقيح البويضه وانغراسها لأنها بمثابة علامات أولية لحدوث الحمل.

علامات تلقيح البويضه

النزيف الدموي المهبلي

من أهم علامات تلقيح البويضه وانغراسها في بطانة الرحم وقد تلاحظ السيدة أن هذا النزيف يظل موجود لفترة تتراوح بين الثماني أيام وأثنى عشر يوم.

ولكن هذا النزيف يختلف عن أي نزيف يحدث للسيدة مثل نزيف الدورة الشهرية أو نزيف الإجهاض أو نزيف الالتهابات في أنه نزيف بسيط جدًا ويقل أكثر فأكثر وعند أغلب السيدات يختفي في غضون ثمانية وأربعون ساعة.

الألم والأعياء

المقصود بالألم هو تشنجات الرحم الخفيفة التي تشبه تشنجات الدورة الشهرية والتي تصاحب قطرات دماء حمراء أو بنية كما أن هذا الألم يرافقه خمول تام وشامل في الجسم بفعل محاولة البويضة الثبات والتشبث في جدار الرحم مما تتسبب في زيادة معدلات الهرمونات التناسلية ونقص مستوى ضغط الدم وزيادة ضخ الدم.

ألم الرأس

أي الصداع بفعل زيادة هرمونات الحمل وزيادة إنتاج الدم بفعل نشاط الدورة الدموية التي تتسبب في ظهور الصداع والذي يظل مع المرأة الحامل حتى إتمامها للثلث الثاني من الحمل.

تغير في شكل الثدي

عندما يحدث تخصيب للبويضة فإن السيدة الحامل تلاحظ أن شكل الثديين قد تغير حيث وجد به الكثير من التقرحات بالإضافة إلى ليونة الثدي ونعومته وهذا التغير يحدث بسبب زيادة إفراز الهرمونات الأنثوية في الأسبوع الأول من حدوث الحمل.

كما يوجد وخز يشبه وخز الدبوس انتفاخ في الثديين وتغير لون حلمة الثدي إلى البني أو الأسود مع نفور أوردة الثدي.

عدم مجئ الدور الشهرية

من أشهر علامات تلقيح البويضه وانغراسها هو اختفاء الدورة الشهرية طوال فترة الحمل وهذا يرجع إلى وجود عدم وجود الهرمون الذي يتسبب في مجيء الدورة الشهرية لأنه يمنع إنتاجه بفعل الغدد التناسلية المشيمية التي تبدأ في تكوين المشيمة للجنين.

الإفرازات المهبلية

منذ أول يوم من التخصيب والانغراس للبويضة المخصبة في بطانة الرحم فتبدأ إفرازات الرحم في الظهور والتي تتميز بأنه رائحتها عطرة تشبه المسك بالإضافة إلى أنها تأخذ اللون البني الخفيف وهذا يظهر عند أغلب السيدات.

كما أن الكثير من السيدات يعانون من زيادة في إنتاج هذه الإفرازات والسبب هو زيادة إنتاج هرمون البروجسترون الذي يساعد على نمو البكتيريا النافعة في المهبل.

الإصابة بنزلات البرد والسعال

كثير من السيدات يعرفون أن الحمل حدث عندما يصابون بالبرد والسعال في نفس الوقت الذي ينتظرون فيه ظهور علامات تلقيح البويضه وانغراسها حيث تشعر السيدة بارتفاع طفيف في درجة حرارتها مع زكام خفيف وسعال وهذا يحدث بفعل نقص المناعة بفعل انغراس البويضة في الرحم.

الغثيان

من أولى علامات تلقيح البويضة وثبوتها في بطانة الرحم وبالتالي حدوث أعراض الحمل المبكرة هذا الغثيان يكون في ذروته في الصباح الباكر والذي يمتد إلى باقي اليوم.

كثرة تكرار الذهاب إلى دورة المياه

بفعل تمدد الرحم نتيجة لتكون الجنين وزيادة هرمونات الحمل فإن الضغط والتحميل يزيد على المثانة مما يجعل الأم الحامل دائمًا تشعر بامتلاء المثانة بالبول مما يجعلها تذهب للتبول أكثر من مرة وخاصة في فترات الليل.

الميل أو النفور لأطعمة معينة

بعض السيدات تعاني من اضطراب في حبها أو نفورها لأطعمة كانت تعتاد عليها أو تكرها قبل الحمل فقد تجد نفسها تريد تناول مأكولات كانت لا تحبها فيماق بل والعكس صحيح، كما أنها أحيانًا تنفر من روائح معينة مثل برفانات كانت تحبها او تنفر من رائحة تحضير طعامها.

أضطرابات الجهاز الهضمي

بفعل الحمل وزيادة حجم الرحم بفعل تكون الجنين ونموه فغن الضغط يزيد على المعدة مما يجعلها تنكمش وتقوم بوظائفها من حيث الهضم والإخراج بصعوبة مما يتسبب في إصابة السيدة بالإمساك.

اضطراب البشرة والجلد

بفعل زيادة هرمونات الحمل والبروجيسترون فإن هذه الزيادة قد تؤثر بالسلب على بشرة المرأة الحامل فقد نجدها كغير المعتاد تعاني من وجود حبوب وبثور تشبه حب الشباب مع الشحوب وظهور التصبغات التي تسمى بكلف الحمل.

متى يتم القيام بفحص الحمل

بعد التعرف على علامات تلقيح البويضه وانغراسها لابد من التعرف على توقيت إجراء تحليل الحمل والذي يقيس مستوى الزيادة في هرمون hcg الذي ينتج من الغدد التناسلية عقب تخصيب البويضة وانغراسها.

حيث أن يفضل انتظار غياب الدورة الشهرية ثم نبدأ في القيام بتحليل الحمل المنزلي وهو عن طريق التقطير بالبول في لوحة الاختبار ليتبين الحمل في صور خطين باللون الأحمر.

كما يمكن القيام بإجراء تحللي الحمل الدموي والذي قام في المعامل الطبية من خلال سحب عينة من الدم وأجراء التحليل عليه للتأكد من وجود هرمون الحمل في الدم وهذا يفضل القيام به بعد التبويض بحوالي عشرة أيام.

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