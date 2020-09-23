علامات فشل تلقيح البويضة

الكثير من النساء يحرصون على تحقيق حلم الأمومة ولذلك قد تتساءل الكثير من السيدات عن علامات فشل تلقيح البويضة وأسباب فشلها لكي تتجنب هذا الأمر عند رغبتها في حدوث حمل.

علامات فشل تلقيح البويضة

هناك عدة أعراض قد تكون علامة على فشل تلقيح البويضة لدى المرأة فعندما يكون التلقيح فاشل سوف نجد أن البويضة ستنكمش وسوف يحدث ضمور بها وتقلل بعدها مستويات الهرمونات في جسم المرأة مثل قلة هرمون الأستروجين وقلة هرمون البروجيسترون.

وسوف نوضح لكي من خلال هذا المقال على موقع المواطنعلامات فشل تلقيح البويضة لدى المرأة والتي تتلخص في ظهور بعض الأعراض على المرأة ومنها ما يلي:

حدوث تغييرات في المزاج.

قلة الرغبة الجنسية بشكل كبير.

يمكن أن تشعر المرأة بصداع في الرأس.

الشعور بالقلق والانزعاج والتوتر بدون سبب معلوم.

وجود زيادة ملحوظة في معدل الوزن لدى المرأة.

زيادة الشهية لدى المرأة.

الإصابة باحتباس في السوائل داخل الجسم.

الشعور بانتفاخ في البطن.

الشعور بألم في الثديين وورم ملحوظ.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الأعراض قد تستمر إلى أسبوعين أو أكثر ويختلف ذلك من امرأة لأخرى وبعدا يحدث نزول للدورة الشهرية وتعود الهرمونات إلى طبيعتها مرة أخرى كما كانت.

أسباب فشل تلقيح البويضة لدى المرأة

هناك عدة أمور هامة قد تكون السبب وراء عدم تلقيح البويضة لدى المرأة بشكل طبيعي مما يؤدي إلى قلة فرص الحمل لدى العديد من النساء ومن بين هذه الأسباب ما يلي:

وجود خلل في هرمونات الجسم يعد من أهم الأسباب التي تؤدي إلى فشل التلقيح كخلل الغدة الدرقية أو خلل الغدة النخامية.

وجود ضعف في الحيوانات المنوية الذي يوجد لدى الرجل يمكن أن يكون أحد أسباب فشل تلقيح البويضة لدى العديد من النساء.

المرأة التي تعاني من بطانة الرحم المهاجرة مما يؤدي إلى نمو بطانة الرحم في خارج الرحم مما يؤدي إلى العقم لدى النساء.

المرأة التي تعاني في الأساس من مشاكل في الإباضة التي تكون ناتجة عن خلل الهرمونات أو وجود مشاكل في المبيض بشكل عام.

وجود تلف في قناة فالوب لدى العديد من النساء مما يتسبب في انسدادها وعدم وصول الحيوان المنوي إلى البويضة مما يؤدي إلى فشل تلقيحها بشكل كبير.

أهم أسباب فشل التلقيح الصناعي

عندما يكون هناك مشاكل في الإنجاب لدى الرجل والمرأة قد يلجئون إلى حل آخر وهو عن طريق اللجوء إلى التلقيح الصناعي مما يساعد على إمكانية تلقيح البويضة بشكل صناعي وحدوث الحمل ولكن قد تكون هناك بعض العوامل التي يمكن أن تتسبب في فشل التلقيح ومنها ما يلي:

حالة الجنين عند زراعته قد تكون عامل رئيسي في فشل التلقيح فكلما كان عمر الجنين متطور كلما أدى ذلك إلى نجاح التلقيح الصناعي.

يمكن أن تزيد فرص فشل التلقيح الصناعي إذا كانت المرأة كبيرة من ناحية العمر.

يمكن أن تزيد فرص فشل التلقيح الصناعي عند النساء الذين لن يحدث لديهم حمل من قبل.

وجود بعض المشاكل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على الحمل مثل مشكلة بطانة الرحم المهاجرة التي يمكن ان تؤدي إلى فشل التلقيح.

بعد العوامل والروتين اليومي للمرأة يمكن أن يكون عامل مؤثر في فشل التلقيح ومنها التدخين بكثرة أو تناول الكحوليات أو الكافيين.

عوامل تؤثر في نجاح تلقيح البويضات

هناك الكثير من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى نجاح تلقيح البويضات وزيادة فرص الحمل لدى المرأة ومنها ما يلي:

لكي تضمنين تلقيح البويضة أو تزيدي من فرص تلقيحها يجب عليكِ أن تهتمي بميعاد التبويض فمن المعروف أن المرأة تزيد فرص حدوث الحمل لديها في أيام التبويض.

وذلك لن في فترة التبويض تخرج البويضة وتستمر حية وموجودة في قناة فالوب إلى حوالي 24 ساعة كاملة منتظرة حدوث تخصيب لها من الحيوان المنوي.

يجب عليكِ الحرص على زيادة مرات الجماع قبل التبويض بخمس ايام حتى تزيدي من فرص حدوث الحمل فالحيوان المنوي يمكن أن يظل حي في الرحم إلى ما يقارب خمس أيام مما يساعد في زيادة فرص الحمل في هذه الفترة.

ويمكنك التعرف على فترة التبويض من خلال احتساب ميعاد الدورة الشهرية فقد تكون فترة التبويض في منتصف الدورة أو قبل نزول دم الدورة بحوالي 14 يوم وقد تظهر على المرأة بعض الأعراض التي تدل على مرورها بفترة التبويض ومن أهم هذه الأعراض ما يلي:

زيادة الرغبة الجنسية لدى المرأة في فترة التبويض.

حدوث ارتفاع بسيط في درجة حرارة الجسم.

وجود إفرازات مهبلية سميكة من المهبل.

وهناك بعض العوامل الأخرى التي تتعلق بنمط الحياة اليومي التي يمكنك مراعاتها لكي تزيدي من فرص تلقيح البويضة ومنها:

الابتعاد عن عادة التدخين يعتبر أحد الأمور الهامة التي تساعد في التخلص من المشاكل الصحية للتي تعيق حدوث التلقيح.

الابتعاد عن الأنشطة البدنية العنيفة والاهتمام بأخذ القسط الكافي من الراحة.

اتباع نظام غذائي صحي مما يساعد في تقوية الجسم وإمداده بالتغذية السليمة والفيتامينات والمعادن الهامة المناسبة لصحة المرأة.

تناول الفيتامينات الهامة التي تؤخذ قبل الحمل مثل حمض الفوليك والفيتامينات اللازمة لنمو الجنين مما يقوي الجسم ويزيد من فرص الحمل.

الحرص على الوزن المناسب لدى المرأة مما يساهم في زيادة فرص الحمل بشكل كبير فالزيادة المفرطة في الوزن أو النحافة يمكن أن تؤدي إلى قلة فرص الحمل لدى المرأة.

ممارسة الرياضة البسيطة كالمشي وغيرها.

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