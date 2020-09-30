“على الطيارة” .. العويس يتصدر تويتر بعد إقصاء النصر لـ الأهلي

المواطن - محمد سمعه

واجه الحارس محمد العويس، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، هجومًا شديدًا بعد تأهل النصر لنصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020 على حساب الراقي اليوم الأربعاء.

سبب الهجوم على العويس:

ودشن الجمهور الرياضي وسم “على الطيارة يا عويس”؛ وذلك بسبب تصريحه الساخر الذي قاله عقب مباراة الأهلي وشباب أهلي دبي الإماراتي في دور الـ16: “لقد تأهلنا إلى دور الثمانية بمستوانا، وغيرنا رجع بالطائرة قبلنا”.

وكان العديد من جماهير الهلال، أبدوا غضبهم من تصريحات العويس التي ألمح فيها للسخرية من الزعيم، وذلك بعد استبعاده من بطولة دوري أبطال آسيا بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الأربعاء الماضي.

مكافأة من وزير الرياضة لنجوم النصر في حال التأهل للنهائي:

ومن ناحية أخرى، سيُقدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، مكافأة مالية تحفيزية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي نادي النصر في حال بلوغهم نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

وذكر الحساب الرسمي لـ وزارة الرياضة عبر “تويتر” منذ قليل: “سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يُقدم مكافأة مالية تحفيزية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي نادي النصر في حال بلوغهم نهائي دوري أبطال آسيا 2020، متمنيًا التوفيق لممثل الوطن في هذه البطولة وتحقيق اللقب الآسيوي بمشيئة الله”.

وكان النصر تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد الفوز على الأهلي اليوم بثنائية نظيفة أحرزها كل من الأرجنتيني بيتي مارتينيز واللاعب عبدالفتاح عسيري.

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